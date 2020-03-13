俄羅斯偵察機闖阿拉斯加防空識別區　美國空軍耗4小時護送

▲F-122伴行TU-142，耗4小時才順利飛離。（圖／翻攝自NORAD）

實習記者周茹焮／綜合報導

美國空軍的F-22猛禽戰機與加拿大CF-18大黃蜂戰機，於3月9日在阿拉斯加北部空域，攔截了飛入防空識別區的2架俄羅斯Tu-142海上偵察機。同時，由F-22、CF-18、KC-135空中加油機、E-3空中預警機全程伴飛，耗費4小時才順利護送Tu-142海上偵察機飛離。

2架Tu-142飛進波弗特（Beaufort sea）海周遭的國際領空飛行，距離阿拉斯加海岸約50海里（92公里），雖只有並沒有進入美國和加拿大的領空，但這次闖入事件已讓美國空軍陷入緊張的局勢。當時北美防空司令部（North American Aerospace Defense Command，NORAD） 偵測到這兩架偵察機，他們表示，當下已部署了層層雷達、衛星和戰機形成防空網，以辨識外來飛行器並且做出適當對策。

▲俄國近期在北極地區積極的軍事行動，引起美國的堪憂。示意圖（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

因此，猛禽和大黃蜂機在E-3哨兵機的預警和控制底下，（AEW＆C）飛機和KC-135 Stratotanker加油機的協助下，護送飛進阿拉斯加防空識別區的俄羅斯海上巡邏型Tu-95轟炸機，全程伴飛四個小時。

不過，俄國近期在北極地區積極的軍事行動，引起美國的堪憂。美國空軍部長芭芭拉·巴雷特（Barbara Barrett）在上個月空軍（AFA）的空戰研討會上也發表了對於北極地區戰略重要性的主題演講上表示，「隨著北極資源和海上路線在太空中的重要性，北極已成為美國空軍的任務中心，美國該堅定地捍衛和保護北極區域的國際通行與導航規範。」

對此，美國空軍司令泰倫斯‧歐蕭尼西(Terrence O'Shaughnessy) 在參議院軍事委員會上也作出回應，並指出俄羅斯重型轟炸機於2019年間曾對北極空域進行了48次空中巡邏，其中也有幾架被NORAD戰鬥機攔截。

他表示，「北極是我國防禦的新前沿，俄羅斯在該地區的軍事逐漸穩步擴大，所以我們除了提高國土防禦能力和戰鬥能力外，別無選擇。」

▲ 2019年俄羅斯國防部也曾表示，將會恢復北極巡邏。資料圖（圖／取自免費圖庫Wunderstock）

Tu-142是俄羅斯的重型反潛、巡邏機，以Tu-95P轟炸機衍生出來的型號，能夠攜帶超長程反艦飛彈。曾裝備蘇聯海軍和烏克蘭空軍，現在服役於俄羅斯海軍和印度海軍。 2019年俄羅斯國防部也曾表示，將會恢復北極巡邏。因此，Tu-142在進入北約國家的事件也變多了。