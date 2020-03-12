南韓政府大樓爆集體感染！　海洋水產部公務員已11確診

▲在南韓政府18個部會當中，有12個部門位在世宗市。圖為在街上戴著口罩的首爾人民。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓世宗市是許多政府重要部門所在地，但截至12日為止，在世宗市24名新冠肺炎（COVID-19）確診病例當中，有15名是公務員，其中海洋水產部就占了11例。目前感染途徑尚待確認，韓媒形容，這實屬集體感染現象，世宗市現已決議針對海洋水產部570多名職員進行全面檢查。

綜合韓聯社、韓國先驅報報導，這15名公務員全是世宗市居民，且發現確診的時機點，先後差距不到一周。

資料顯示，保健福祉部一名女性7日確診，一名海洋水產部官員及一名韓國總統檔案館職員8日確診；到了11日，再度傳出5人確診的消息，其中4人來自海洋水產部，其餘1人來自教育部，今（12）再度增加7例確診，其中6人來自海洋水產部、1人來自愛國者及退伍軍人部（Ministry of Patriots and Veterans）。

在這15人感染的消息傳出之前，還有另外2名公務員的病毒檢測結果也呈陽性，分別是2月28日確診的人事管理部人員及3月5日確診的愛國者及退伍軍人部成員，但因居住地不在世宗市，所以被列入其他地區。若把數字加總，世宗市該棟政府大樓目前的感染人數已經來到17人。

根據保全人員的說法，每日相關出入的人流最高可達2萬人次。目前官員們正為最壞狀況做好準備，以避免行政相關事務因疫情癱瘓。為了對抗疫情，包括產業通商資源部在內等多個部會，已禁止人們自地下停車場直接搭大樓電梯至工作辦公室所在樓層，必須要在一樓入口處接受體溫檢查。

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