台鐵稱「分流辦公已完備」　工會打臉：第一線員工沒聽說

▲台鐵旅客人數眾多。（圖／台鐵局提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎蔓延，交通部台鐵局長張政源今表示，已做好防疫派班，將已分區、分組方法辦公，另外若疫情升溫，清明連假可能暫停在車上販售商品。對此，台鐵產業工會表示，「第一線員工沒聽說完成人力分流」。

張政源今日表示，目前台鐵已啟動紅外線測溫儀，預計月底36台就可全數到位，屆時較大車站都會安裝，並配合指揮中心進行相關管制工作，旅客若被測出37.5度以上者，會再以額溫槍雙測，發燒者則隔離、送醫。

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張政源表示，台鐵列車長驗票都使用機器，並非手工查票，因此可減少與旅客的接觸，未來疫情若持續升溫，清明連假也可能會取消在車廂上販售便當、咖啡與其他商品，不過車上販售的商品本來就不多。

張政源表示，台鐵局已做好防疫工作、做足員工自主管理，防疫派班如分流、分區、分組辦公也都已準備妥當。

▲台鐵局表示，分流辦公計畫已完備。（圖／台鐵局提供）

對此，台鐵產業工會表示，針對今日台鐵局長表示已經完成人力分流、員工分區自主管理等規劃，第一線員工都未接到相關消息。台鐵產工表示，防疫應面面俱到，台鐵局應該主動與員工溝通相關防疫措施，而不是逕自宣布。

台鐵產工表示，台鐵局應隨時確認備品數量，讓第一線員工有足夠的保護措施；另清明連假班次都已經公布，如果有明確要求車上不販售，也要盡快對大眾宣導，避免旅客拿情緒向一線員工出氣。