LIVE／口罩網購首日大當機　指揮中心15:00最新說明

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口罩實名制2.0今（12日）上午開放登記，但由於湧入大流量讓網站當機，健保快易通app也一度無法連線。中央流行疫情指揮中心下午3點將召開記者會，說明預購的狀況。另外，第二次武漢包機載回361名國人，全數進入3處檢疫所，採檢工作今日上午完成，針對隔離者的狀況，指揮中心也將進一步說明。

出席這次記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、社區防疫組副組長莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳以及醫療應變組副組長李伯璋、羅一鈞、王必勝，還有經濟部商業司長李鎂。

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▲指揮中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者黃國霖攝）

口罩實名制2.0提供健保卡、自然人憑證登入平台或可藉由健保卡、健保快易通行動App等網站進行認證預購，但因為民眾瞬間湧入，不少人網友反應健康存摺手機App塞爆。根據健保署統計，一早9點開放後，大約一小時總共有280,480人次使用健康存摺、2萬多人成功預購口罩。

另外，第二次武漢包機10日及11日由華航和東航分別執飛，兩班機帶回361名國人，全數進入3處檢疫所，展開集中隔離檢疫。361人需進行採檢，採檢工作已於今早完成。相對鑽石公主包機需二採，這次武漢包機僅需一採，指揮中心解釋，因經風險評估等級不同，至於出關前是否還需加採，會進一步評估。

