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桃園彩芋季停辦業者仍招募攤位？　農業局再度說明

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▲桃園彩芋季停辦

▲桃園彩芋季停辦，因去年吸引百萬遊客前往賞花，而傳出業者私自招募攤位情事。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

全台唯一，只有桃園才有的彩色海季，今年受疫情影響10天前宣布停辦，然市府農業局獲悉，有部分業者對外宣稱為「2020桃園彩色海芋季」活動主辦單位，私自招募市集攤位，農業局11日再度公開宣布，今年5月份以前市府所有花卉活動，包括「坑子溪愛戀桃金孃」活動都停辦，期減少群聚活動，大家一起防疫。

桃園彩色海芋季的活動主要展場、大園溪海休閒農業區表示，田間共有5萬8000株彩色海芋，早在市府宣布停辦前，即已種下，目前正常養護，並陸續開花中，還有2萬株香水百合可以觀賞，即使今年彩芋不舉辦大型活動及市集，民眾仍然可以來參觀花田。

▲桃園彩芋季停辦

▲桃園彩芋季去年吸引百萬人前往花田賞花。（圖／市府資料照）

市府農業局指出，疫情延燒，該局針對3月間舉辦的「桃園彩色海芋季」，原擬延期，惟花區的花卉配合原訂活動期間種植，經評估活動延期花況也已不再，勢將影響遊客前往觀賞花卉興致及活動品質，因此停辦「桃園彩色海芋季」及「坑子溪愛戀桃金孃」活動，也不提供接駁車、停車場、市集、工作人員等動態服務，避免有群聚情事發生。

未料，現有部分業者宣稱為「2020桃園彩色海芋季」活動主辦單位，私自招募市集攤位，混淆民眾對於活動辦理動態認知，農業局再次說明已停辦今年5月份以前所有花卉活動，如有市集或其他活動皆非屬本局管理，亦無收取高額攤費租金一事。

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