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潛艦訓練不吃「大鍋菜」　解放軍抗疫用視訊抽點名

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▲▼ 解放軍,潛艦兵,320艦。（圖／翻攝自《環球網》）

▲解放軍為了抗疫，不只不吃大鍋菜，還嚴格執行訓練前後的消毒。（圖／翻攝自《環球網》）

實習記者簡立宇／綜合報導

疫情在中國大陸雖然趨緩，但解放軍仍繃緊神經，長時間「水底生活」、處在密閉空間的潛艦官兵更被視為疫情高風險群。北部戰區海軍第2潛艇支隊在碼頭連日操演，進行實戰演練，更因為疫情加強「分批次」、「分時段」強化訓練。此外，還用視訊進行抽點，訓練前後都要將器械進行消毒。

艇長張萬里向《解放軍報》表示，分組訓練更能及時查補缺漏，促使官兵補齊能力。他表示，「以往，這樣的訓練科目都是集體上艇一起搞完，現在不再吃『大鍋菜』，而是精選人員分組展開。」

除了不再吃大鍋菜，上艇訓練的官兵先測量體溫，連消毒工作也不能馬虎。雷達技師楊華偉表示，「上艇前進行一次消毒，訓練完畢後也要及時消毒。」此外，該支隊採取「一對一」掛鉤、視訊抽查點名等方式，掌控戰備值班人員情況。

▲▼ 解放軍,潛艦兵,320艦。（圖／翻攝自《環球網》）

▲ 吃飯前先「敲敲水密門」，飯菜就會傳遞到各艙讓眾人享用。（圖／翻攝自《環球網》）

320艇是一艘039型常規動力的潛艦，1999年6月服役，陸媒先前曾報導這艘潛艦的訓練狀況，帶大家一窺「水底生活」。狹小的潛艦就像個迷你龍宮，每個艙之間都還有「水密門」加以阻隔，廚房裡只能留一個人，要吃飯得先「敲敲水密門」，飯菜才能傳遞到不同艙裡，過去眾人可以聚集在各自崗位吃飯，現在因為疫情影響，同袍共享「大鍋菜」的習慣只能暫停。

此外，長時間在封閉的環境工作，新鮮空氣成為奢侈品。如果想要呼吸海風，就要帶著「水兵手冊」換取「龍宮外出證」，因為艦橋的空間限制，透透氣還要輪流進行。報導還秀出潛艦中，艇員進出的升降口，長梯接通外面的世界，如果要傳遞東西，還要用「吊運」的方式。

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