「夫妻恩愛私照」亂丟工地　他1招反擊：太囂張！網傻：秒變告別式

▲夫妻恩愛私照亂丟工地，原PO氣轟！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

網搜小組／劉維榛報導

「這不是宴會入口哦！」一名男網友抱怨，最近有人在工地亂丟垃圾，甚至結婚照也不要了。原PO氣得反擊，直接放在路邊昭告天下，引發眾多網友看傻，「別這樣，她們可能離婚了！」

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》傻眼直呼，光天化日之下，有人把垃圾拿到工地亂丟，連甜蜜婚鈔照都火爆丟棄，「真的太囂張…所以我們只好公布出來了！」

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照片可見，N包黑色巨大垃圾、廢棄紙箱堆好堆滿，尤其左邊最大亮點，就是一幅幸福婚紗照，新人面對著鏡頭露齒燦笑，幸福溢於言表，如今小倆口不知怎了，竟捨得讓愛的見證任人宰割。

原PO也決定讓亂丟垃圾的人付出代價，突發奇想把婚鈔照放置在路邊，笑虧「這不是宴會入口哦！」文章掀起網友朝聖驚呼、「超沒水準欸」、「離婚應該用燒的吧」、「分手不快樂」、「秒變告別式」、「看樣子應該剛結婚不久吧」、「卡一個等當事人出現」、「事實證明結婚不用拍婚紗，浪費錢」、「照片看得出來有年代感了」、「婚姻在不在是一回事，亂丟垃圾就是不對」。

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▲網傻：秒變告別式！（圖／翻攝臉書爆廢公社二館）

大家也替這段多元戀情，給予深深的哀悼，「分開了吧！然後又有新歡了，所以沒必要留著」、「別這樣，她們可能離婚了」、「一定是有人懷孕惹」。畫面不一定就是事實，有網友認為，「有沒有一種可能，是前屋主的忘記清走，然後是現任屋主丟的」、「很多都說離婚了！但可能是閨蜜一起拍的沙龍照啊」。

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