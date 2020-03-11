43天住華南海鮮中心！一家4口「無任何防護」也沒有染疫…包含一幼童

▲一家四口住在華南海鮮市場內。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，武漢市華南海鮮市場曾被認為是疫情爆發的源頭，在休市2個月後，本月3日大規模消毒。沒想到，當日工作人員卻發現，早已被封閉的市場，竟然有一家4口留守，甚至已在裡面住了整整43天，而且沒有任何防護措施。不過，11日最新消息傳出，4人檢測發現未被感染，目前仍在隔離觀察。

據陸媒早前報導，3月3日下午，包括武漢警方、疾控、市場管理、清潔消殺、建築施工在內的大批工作人員出現在華南海鮮市場。據現場工作人員表示，作為此次新冠肺炎疫情疑似發生地的華南海鮮市場將進行新一輪的封閉消殺、清理工作，消殺完成後，商鋪內的囤積貨物將予以清理。還有消殺工作人員表示，市場緊急封閉後，囤積的貨物飄出陣陣腐臭氣味。

▲當地對華南海鮮市場進行大規模的消毒。（圖／翻攝《封面新聞》）

當時，有記者竟在現場發現，包括一位老人和小孩在內的一家4口正在將整理好的物品從市場往外搬運。其中一位戴眼鏡的男士透露，他們被要求「到旅館去住」。至於他們是否是市場內的商戶，為何滯留市場內，其中一位年長男子拒絕回答。

隨後，上述一家4口被安排進入一輛黑色SUV。負責安置工作的一位男性工作人員說，他們住在華南海鮮市場內，「是工作人員，將被送住旅館。」該工作人員稱市場關閉後，只有「他們還在裡面」。