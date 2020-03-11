史上第一架！F-35首度攔截俄機　挪威皇家空軍意外寫歷史

▲俄國國防部在facebook及YouTube上公布影片證實遭F-35攔截。（影／取自俄國國防部YouTube，如遭刪除請見諒）

記者張惠媛／綜合報導

挪威皇家空軍F-35戰機7日成功升空攔截俄國Tu-142反潛機及護航的MiG-31，寫下歷史。挪威國防部7日於西南部偵測到俄羅斯Tu-142反潛機，原負責該區域的F-16戰機緊急升空後，在周邊執行任務的F-35A也被派往攔截，沒想到卻成為歷史上首架攔截俄機的F-35系列戰機。

根據軍事網站「Defence Blog」8日報導，挪威空軍7日在挪威北部瑟雷薩航空管制站，發現俄機從北方接近，負責該區警戒工作的博德航空基地F-16戰機依標準程序緊急升空，挪威空軍F-35A正好在周邊執行任務，也被派往攔截，成功在「格陵蘭－冰島－英國間隙」（GIUK gap）攔截俄國Tu-142反潛機及護航的MiG-31，俄國國防部也公布相關照片證實遭F-35攔截。

▲F-35戰機。（圖／取自免費圖庫Wikimedia commons）



F-35為美軍第五代多用途隱形戰機，主要用於前線支援、防空截擊、目標轟炸等多項任務，號稱是世界上最先進的戰鬥機之一，更是美軍空戰主力，這次挪威皇家空軍派出F-35成功攔截俄機，意外創下歷史紀錄。