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分享防疫經驗！中國與10個太平洋島國開「視訊會議」

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲中國向太平洋島國分享防疫訊息。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，全球超過95個國家、超過10萬人確診染疫。不過，中國外交部發言人耿爽10日在記者會上表示，國家衛健委官員及衛生專家正與10個太平洋島國的官員進行視訊會議，分享抗疫訊息，交流防控經驗。

中國外交部10日例行記者會上，耿爽首先指出，中國外交部、國家衛生健康委員會的官員以及中方的衛生專家，正在與庫克群島、斐濟、吉里巴斯、密克羅尼西亞聯邦、紐埃島、巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、索羅門群島、東加和萬那杜等10個太平洋島國政府官員和衛生專家舉行視訊會議，分享抗疫信息，交流防控經驗。

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

「新冠肺炎疫情發生後，中方本著公開、透明和高度負責的態度，及時向包括太平洋島國在內的有關國家和地區通報信息，回應各方關切，加強同國際社會疫情防控合作，共同維護地區和全球的公共衛生安全。」耿爽續稱，島國政府和人民也對中國政府和人民的抗疫鬥爭給予了聲援和支持，並提供了一定的幫助。他們對此表示感謝。

耿爽強調，目前疫情在全球多點爆發並擴散蔓延，加強國際防控的重要性進一步凸顯，因此高度重視太平洋島國在疫情防控方面面臨的挑戰，期盼繼續根據島國的需要，提供力所能及的幫助，共同打贏這場疫情防控阻擊戰，推動構建人類命運共同體。最後，至於視訊會議的詳細情況，耿爽表示會及時發布。 

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