全球4000人死於疫情！衛星照曝各地震撼轉變　人潮激瘦一圈

▲沙烏地阿拉伯麥加，信徒前往大清真寺朝聖，人潮數量受到新冠肺炎影響。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊國際，根據CNN截至今（10）日統計，全球超過4000人死於此種病毒，超過11.3萬人感染。美國衛星圖像公司Maxar Technologies列出各地的對比圖，可見受到疫情影響，包括日本東京迪士尼、伊朗一處國際機場等地的人潮，均明顯變少。

Maxar衛星照片顯示，疫情爆發前，日本東京迪士尼遊樂設施「太空山」（Space Mountain）曾經吸引眾多人潮，然而3月1日所拍攝的畫面中，四周卻是空蕩蕩，整體相當冷清。另外來到伊朗的法蒂瑪聖陵，去年9月25日還有許多旅客前來朝聖，到了今年3月1日時則彷彿成為空城。

▲日本東京迪士尼如今很難見到排隊人潮。（圖／路透）

成為歐洲重災區的義大利至今有9172人確診，其中463人死亡，米蘭主教座堂的人潮也銳減，3月4日的衛星照可見幾乎沒有民眾在街上逗留。義大利政府已呼籲居民待在家中，避免一切非必要的旅行，針對全國的隔離政策將實施直到4月3日。

▲義大利米蘭主教座堂人潮對比照。（圖／路透）

來到沙烏地阿拉伯伊斯蘭教第一大聖城麥加，眾多信徒昔日前往大清真寺朝聖，3月3日的空拍照雖然還是可見信徒聚集，不過人潮明顯「瘦身一圈」。

▲▼大清真寺的信徒數量驟降。（圖／路透）



衛星照片也捕捉到中國的轉變，位於武漢的火神山醫院今年2月完工，專門收治新冠肺炎患者，去年8月還只是未被大幅利用的土地，如今可見數個屋頂排列整齊。另外，北京天安門廣場也是一片冷清。





▲火神山醫院。（圖／路透）

▼北京天安門廣場。（圖／路透）

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