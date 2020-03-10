豆腐商轉業成陝北首富　煤老闆高乃則涉行賄遭查

▲陝北首富高乃則。（圖／翻攝百度百科）

記者魏有德／綜合報導

陝西省紀監委官方網站今（10日）通報，興茂侏羅紀煤業鎂電（集團）有限公司法定代表人高乃則因涉嫌行賄立案調查。陸媒報導，高乃則昔日因陝北煤炭行業興盛的天時地利，由一個賣豆腐的小商戶一躍成為陝北的「首富」，並因經常做慈善而受外界關注。

▲高乃則因涉嫌行賄遭立案調查。（圖／翻攝陝西紀監委網站）

《環球網》報導，高乃則行賄遭查的通報消息雖短，卻釋放出強烈信號，紀檢監察機關正在由注重調查受賄問題轉向受賄行賄問題併查，讓「圍獵者」付出代價。

據了解，高乃則現年49歲，早年於陝西省府谷縣賣豆腐，轉入煤業和鎂電業後，成立興茂侏羅紀煤業鎂電（集團）有限公司，成為陝北首富。高乃則政商關係良好，也曾多次投注高額捐款幫助扶貧，據胡潤研究院發佈《2010胡潤慈善榜》顯示，高乃則從2009年1月1日至2010年4月9日以2.51億元人民幣（約11.7億元新台幣）的捐贈額榮登該榜，名列第五。

▲高乃則經常捐款扶貧，在外界眼中擁有良好社會形象。（圖／翻攝百度百科）

由前榆林市長胡志強行賄案的起訴書顯示，高乃則被指向胡志強行賄8次，合計金額約1000多萬元人民幣，在胡志強的「金主」名冊中位列第二，再度受到外界關注。

胡志強2018年因受賄遭「雙開」處分後，坊間曾有傳聞稱，高乃則涉及胡志強案，被帶走調查。但是，高乃則事後仍出現在其公司2018年前三季度總結會上，外界曾認為高乃則因多年累積的良好口碑和社會形象，讓他全身而退。然而，然而，時隔一年半後，高乃則最終被立案調查。

