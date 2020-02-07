村里發酒精消毒！　被一村民當成酒喝掉100cc：我困難買不起

▲村里發酒精消毒，卻被一村民當成酒喝掉。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者康心禹／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情肆虐，口罩、酒精等都出現缺貨情況。大陸陝西日前有一名男子因深怕感染，喝下75%酒精自我消毒；沒想到黑龍江哈爾濱的玉林村4日竟發生一起男子因困難買不起酒，把村里用來消毒的酒精當成酒喝掉。

綜合陸媒報導，玉林村村委會主任表示，該村民知道那是醫療酒精，因買不起酒就把酒精喝了，已帶該村民去醫治，付了醫藥費後還給他留下20元（約新台幣100元）打車。

有村民表示，「他就是酒蒙子，成天在家喝酒，村里發了酒精之後他就把瓶子打開，喝了有2兩多（約100豪升）。」

後來村民幫男子打120，送他去中醫院。大夫說，「沒事了，這個已經吸收了，你現在洗胃也吐不出來啥，給你打個針。」村民後來幫男子付了錢，又給他扔下20元打車錢。

網友得知後紛紛表示，「有的人窮是應該的，他不配享受好的生活」、「打車錢估計買酒去了」、「這就是扶貧也扶不起來的爛泥……」、「越窮就越會喜歡買這種廉價的快樂」、「今朝有酒今朝醉，管它病毒傳染誰」、「沒錢還學人當酒鬼」。

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