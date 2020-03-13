雷皓明／疫情全球蔓延　雇主能禁止員工請假出國嗎

▲新冠肺炎全球蔓延，有雇主擔心員工被傳染而限制出國，這是不合法的。（圖／達志影像／美聯社）

近期新冠肺炎在各國間傳播，有雇主為了怕員工出國得了肺炎後傳染給公司內的其他員工，限制員工不可以去某些國家，雇主對員工這樣的旅遊限制是合法的嗎？

雇主不可以限制員工出國

雇主與員工的雇傭關係是來自於雙方的勞動契約，如果雇主要限制，能不能跟員工在契約中約定或是訂工作規則限制員工出國呢？只要契約跟工作規則，如果違反公序良俗的話，簽訂的條文都是無效的。

先是很難想像契約和工作規則中有限制出國的規定，再來，如果雇主規定完全不准員工出國，這對員工來說太過不合理，所以可能會因為違反公序良俗而無效。

根據《勞基法》第38條的規定，只要員工繼續工作滿一定時間，雇主應該要給員工「特別休假」—依據員工為雇主工作的時間，可能有3天至30天的特別休假。當員工請特別休假時，雇主還是要照付員工薪水，這是一種「有薪休假」。而且特別休假的時間是由員工提出安排，員工如果想要出國玩，可以安排特別休假出國。

基於企業經營上之急迫需求不包括傳染病

特別休假原則上是由員工提出，雇主可以跟員工協商調整。那是不是代表雇主跟員工協商的時候，為了要避免員工出國，可以拒絕員工提出的特別休假呢？

雇主並不能隨意的拒絕員工的特別休假排定，只有在「基於企業經營上之急迫需求」的時候才可以拒絕。所謂的「基於企業經營上之急迫需求」，是指員工的特別休假排定會影響企業的人力配置，導致無法正常營運，並不包括傳染病情況，所以雇主不能因為害怕員工出國染病就拒絕員工的特別休假。

話雖如此，在新冠肺炎疫情全球大爆發的現在，光是回國後都可能要在家自主隔離14天這件事，想著同組同事們怨恨的眼神，我看大部分的朋友都會默默取消計畫的出國行程，一起共體時艱了。（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。