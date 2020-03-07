三星S20系列助攻！　研究機構：2020年eSIM手機出貨將達2.25億部

▲ Galaxy S20系列手機支援eSIM。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

三星新一代Galaxy S20系列旗艦機全球上市，此次手機支援eSIM技術，據外媒techradar報導，分析師預測，三星對eSIM技術的支援，將讓eSIM智慧型手機在2020年出貨超過2.25億部，到2025年將超過5億部。

eSIM是蜂窩供電物聯網（IoT）網路的固定裝置，使設備無需更換實體SIM卡即可切換網路。只要透過手機直接設定更改網路即可，許多運營商為客戶提供了在數據需求發生變化時更改其行動網路的功能，而eSIM允許他們快速從多個供應商的服務中進行選擇。

研究機構ABI Research表示，三星將eSIM功能納入Galaxy S20系列，是建立在蘋果、谷歌和摩托羅拉等公司推動eSIM的刺激之下，蘋果自2018年推出iPhone XR和XS以來，就已包括eSIM功能。

▲ Galaxy S20系列。（圖／記者邱倢芯攝）

ABI Research的數位安全研究主管Phil Sealy認為，「2020年是eSIM市場具有決定性意義的一年，也是一個里程碑。」他指出，最大的智慧型手機製造商三星每年出貨超過2億台設備，將是eSIM市場擴張重要的一步。現在，行業專家將密切關注三星，以及三星如何開始將eSIM擴展到其他系列設備，包括其Note和A系列。

但是，為了使eSIM成為主流技術，手機製造商的技術支援必須與運營商的服務承諾相匹配。 Sealy預測，隨著消費者使用更多連接的設備，計費可能會從以數據為中心的模式，轉變為涵蓋多種產品的套餐模式。

Sealy指出，製造商希望以eSIM作為技術支援，通過蜂窩網路連接一系列的產品和跨設備使用整合，為其用戶提供更多靈活性，並進一步提升品牌黏著度。