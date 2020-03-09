海南打房「只能買新成屋」　專家揭秘原因...必須適當打壓

▲海南推新規打房，只能購買新成屋。（圖／中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

海南省宣布實施現房銷售，所謂的「現房」就是台灣的新成屋，加上限購令，對比大陸各地在疫情爆發後，一片「救樓市」的呼喊下，海南的打房舉措引起關注。對此，有學者分析，儘管疫情會衝擊樓市，但是中央要將海南打造為自由港，後續的配套措施，會讓樓市看漲，因此要適當打壓。

海南省政府7日表示，省內已發布《關於建立房地產市場平穩健康發展城市主體責任制的通知》，旨在建立房地產市場平穩健康發展的「城市主體責任制」，並創新提出發展安居型商品住房，以及實行本地居民多套住房限購政策和商品住房現房銷售制度等。

《中新社》報導，海南省住房和城鄉建設廳相關負責人分析，安居型商品住房目的讓符合條件的本地居民家庭和引進人才，能夠以與自身收入水平相適應的價格購買一套住房，享受到海南自貿區(港)建設紅利。

海南師範大學中國特色自由貿易港研究中心主任劉鋒指出，安居型商品住房的出現，在海南恰逢其時。就他理解，此舉借鑒新加坡自由港的組屋制度，對海南未來吸引人才、留住人才是一個很有作用的政策。

此外，新措施也規定，提出本地居民購買多套住房的限購政策，對在海南省已擁有2套及以上住房的本省戶籍和常住居民家庭(含夫妻雙方及未成年子女)，停止向其銷售安居型商品住房和市場化商品住房。

海口市房地產業協會秘書長王路認為，第三套房在很多時候偏向於投資屬性，「到2020年我們還是在強調房子不炒，在這個背景下採取「限套數」，一個家庭只能買兩套，基本上，有投資需求，市場上最活躍的炒房者，相當於排除出市場。」

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進解讀，受到疫情衝擊，從房地產穩定的角度來講，大陸其他城市的樓市可能要降溫，所以需要扶持。不過，「海南有自由港的政策，未來會陸陸續續發佈新的配套政策，樓市反而可能會炒作的，所以要適當打壓。」

▲分析認為，新冠肺炎疫情會衝擊大陸房市。（圖／路透）