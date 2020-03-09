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疫情衝擊「藥廠拉警報！」　印度70％原料藥依賴大陸進口　

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▲▼ 印度製藥業也拉警報，有70%的原料藥進口自大陸。（圖／翻攝　百度）

▲印度製藥業也拉警報，有70%的原料藥進口自大陸。（圖／翻攝　百度）

記者任以芳／綜合報導

受到新冠肺炎（COVlD-19）疫情影響，原料藥面臨短缺，經濟部9日表示，將協助廠商啟動第二備料機制，向印度或歐美國家進料。問題是，印度本身也開始拉警報，有70%的原料藥進口自大陸，未來將面臨短缺問題。根據大陸觀察者報導，印度製藥產業聯盟（IPA）秘書長賈因表示，「由於大陸原料供應中斷，目前大型製藥企能維持2到3個月，小企業只能堅持30到40天。」

▲▼ 印度製藥業也拉警報，有70%的原料藥進口自大陸。（圖／翻攝　百度）

▲ 印度大型製藥企業剩2到3個月的庫存，預估未來藥品價格也出現上漲。（圖／翻攝　百度）

目前，印度製造的藥品佔據了全球市場的三分之一，大部分都是仿製藥，印度製藥業使用的原料，高達70%依賴大陸供應。這些藥品包括，最常見的痛藥阿司匹林、類似阿莫西林的抗生素。目前大陸為了抵抗疫情，各省復工時間緩慢，加上重點疫區武漢大約40家企業，為印度藥企供應基本的化學原料、原料藥以及中間化學物。

根據《印度時報》報導，代表印度大型製藥公司的印度製藥產業聯盟（IPA）秘書長賈因也表示，「受疫情影響，從大陸進口原料藥的前景堪憂。情況非常關鍵與嚴重，沒有人能完全預測會發生什麼。我們只有2到3個月的庫存。未來藥品價格也出現上漲。」

▲▼ 印度製藥業也拉警報，有70%的原料藥進口自大陸。（圖／翻攝　百度）

▲印度醫藥出口促銷委員會（Pharmexcil）2月15日的統計，常見藥品開始漲價，示意圖。（圖／翻攝　百度）

觀察者報導也指出，印度醫藥出口促銷委員會（Pharmexcil）2月15日的統計，至於解熱、陣痛的對乙醯氨基酚價格上漲50%，抗生素類藥物阿奇黴素漲價70%，其他維生素、青黴素均漲價40%到50%。印度製藥企業正試圖與政府溝通，希望在環境審批上提供便利，允許在國內建立生產線。

目前大陸疫情尚未明顯好轉，印度政府3日也宣佈，除特別許可外，停止出口26種藥品及相關原料，其中絕大部分與抗生素、止動藥有關。其中，《紐約時報》指出一名要求匿名的印度官員透露，此舉是為了先確保印度國內藥品供應充足，再考慮出口。　

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