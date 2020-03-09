　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

中華電499續約縮水　「雙飽變單飽」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼中華電信。（圖／記者邱倢芯攝）

▲中華電信這次所釋出的499吃到飽資費，從原先的「雙飽」變成只有「單飽」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

前年母親節的「499之亂」已到續約之際，早已習慣低價資費「雙飽」（上網吃到飽、網內互打不用錢）的用戶，這次恐怕沒那麼好康了；老大哥中華電釋出這次的499方案，除了4G上網仍維持吃到飽之外，網內互打僅剩前5分鐘免費，網外、市話優惠也從原先的各送90分鐘，縮減為各40分鐘。如果想要維持原先的「雙飽」，那麼就得每個月再多付100元，相當於每月599元才能維持先前的優惠內容。

事實上，台灣大與遠傳早在前兩個月就開始出手，祭出低價資費慰留這批499到期用戶，甚至是藉此吸引其他業者的用戶跳槽；例如，兩家業者都有被網友爆料指出，接到299、399等更低價資費的電銷慰留方案，或者是讓用戶直接維持原先的499資費內容，讓用戶願意繼續續約下去。

而有可能是因為499到期用戶越來越多，大家眾所期盼的中華電499資費，一直到近期才推出；只不過，這次的資費內容可能會讓用乎失望，因為從原先的「499雙飽」變成「單飽」，且其他合約內容也明顯縮水。

不過就有業內人士分析，前年的「499之亂」讓電信三雄的每用戶平均收入（ARPU）大幅度地下滑，好不容易等到這波撐完，的確有可能不想再重蹈覆徹；另外，業者也注意到，隨著用戶的使用習慣改變，大多數人都是利用網路溝通，的確在語音優惠方面不需要給那麼多，中華電的「499雙飽」變成「單飽」還算是合理。

ET快訊
499之亂合約快到期！中華電祭出新方案搶客
撐不住了！六福客棧5月底熄燈　住宿買一送一
日媒讚「天才IT大臣」　唐鳳還原真相：主要歸功於他們
梁云菲曝「泡湯濕身照」放閃金剛！比基尼正對鏡頭辣露球型上圍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

疫情狂燒供應鏈　紐約現在買不到iPhone 11

中華電499續約縮水　「雙飽變單飽」

BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」　獨家類瞳孔技術、音響級2.1聲道喇叭

玩美相機聯名QUEEN SHOP　推出「越南旅拍風格濾鏡」

三星龜尾廠再傳員工確診肺炎、三度停工　部分生產移轉越南

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

三採陰性！19公主號旅客解隔離 陳時中幫慶生...台語暖喊：辛苦了

到車行補胎驚見74歲嬤「秀一波」 動作乾淨俐落！她笑：我全都會

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

好想見你！「比賽開始」合體回憶殺　李國毅、柯佳嬿、盧學叡其實都很會唱

心疼醫護人員...他捐整車營養品 護理師感動泛淚：服務被肯定！

疫情狂燒供應鏈　紐約現在買不到iPhone 11

中華電499續約縮水　「雙飽變單飽」

BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」　獨家類瞳孔技術、音響級2.1聲道喇叭

玩美相機聯名QUEEN SHOP　推出「越南旅拍風格濾鏡」

三星龜尾廠再傳員工確診肺炎、三度停工　部分生產移轉越南

原料藥短缺陷漲價危機　陳亭妃：口罩能處理藥價一定沒問題！

大陸稱「15分新冠肺炎快篩」台灣學來的　中研院駁：都是自己開發

商用車零組件廠「光隆精密-KY」每股35元掛牌上市　漲幅達31%

女星老公義大利返台「居家檢疫中」！　開箱「健康關懷包」感動：真的很好

12天前才公開認結婚…王思平被爆已懷孕！　「寬鬆衣遮肚」友人洩口風

愛種田的王清和＆沒種過田的吳丹華　夫妻兩人共譜蓮霧夢

離譜男客運上噴司機口水嚇壞旅客！過站強要下車被拒　網怒：有病毒可麻煩了

「有人在乎真好」生日前一天收到生日蛋糕　內埔警好窩心

BAPE聯手Levi's把牛仔外套一分為二　4種拼法隨意玩

旅遊業者逾17萬人！觀光培訓計畫「砸5億太少」　立委：能量不足

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

3C家電熱門新聞

中華電499續約縮水

iPhone 12高規格遭爆料！　搭6400萬像素鏡頭、4400mAh電池

BenQ推出「影音娛樂護眼螢幕」　獨家類瞳孔技術、音響級2.1聲道喇叭

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

三星龜尾廠再傳員工確診肺炎、三度停工　部分生產移轉越南

三星S20系列助攻！　2020年eSIM手機出貨將達2.25億支

電信三雄5G早鳥方案出爐

玩美相機聯名QUEEN SHOP　推出「越南旅拍風格濾鏡」

蘋果確認第三代iPad Air白屏問題　提供免費維修服務

佛心企業！六大科技公司宣布在家辦公　承諾給予計時員工正常薪資

中華電指定方案4G升5G不加價

陸廠新機出貨遇兩大難關　IDC：將影響台灣手機市場年減9.4%

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

3C達人5招教你破解山寨AirPods

更多熱門

相關新聞

電信三雄5G早鳥方案出爐

電信三雄5G早鳥方案出爐

中華電、台灣大，以及遠傳皆於今（6）日釋出5G早鳥方案，三雄皆指出，用戶現在只要申辦1,399元以上4G資費方案，並搭配5G手機，皆可在5G開台後，直接升級5G服務。而三雄皆指出，只要用戶持有Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機可率先適用。

中華電指定方案4G升5G不加價

中華電指定方案4G升5G不加價

中華電現月租438隱藏版資費

中華電現月租438隱藏版資費

PTT爆卦「蔡X豬來巡視」洩總統行程　中華電信開除他

PTT爆卦「蔡X豬來巡視」洩總統行程　中華電信開除他

5G頻譜標金電信三雄繳交完畢

5G頻譜標金電信三雄繳交完畢

關鍵字：

中華電信499雙飽

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

鋒面大雨報到！更強冷空氣降10℃

WHO專家：全世界都欠了武漢人民一份情

19歲小哥疑女友玩到懷孕　推下樓再放上烤架上燒

中國女對空姐咳嗽　下秒遭鎖喉壓制

籲澳音樂家戴口罩被拒　前團員要求道歉：他害了147個家庭

劉真手術風險8%！鄭弘儀：算歹運嗎？心臟醫剖析

謝和弦「PO同床照」抖出正宮3年私密房事！

那邊癢猛抓！20歲女大生「短褲紅疹」飄臭魚味

網紅火炎山拍美照　當地人勸母湯

入住新厝...她見女兒房間牆壁正中央卡「詭異木門」

義大利暴增1492例133死！疫情第二嚴重

謝金燕辣挺「魔鬼級巨胸」：為了紅很久

澳音樂家狂咳？台女高音直播還原現場

更多

最夯影音

更多
WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲

WHO會議泰國代表酸爆譚德塞！　前座笑噴...陸回：泰了解我心聲
一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

一隻阿圓痛哭道歉！　自主隔離14天「覺得全世界都討厭我」

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

朴信惠「認哥」合體金希澈《Any Song》　姜虎東提《繼承者們》：剛拍完？XDDD

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

重溫經典公益神曲《明天會更好》 23位人氣YouTuber獻聲送暖❤

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

21歲女歌手深情飆《連名帶姓》　很滿意自己表現：我差點唱哭了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面