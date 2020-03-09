中華電499續約縮水　「雙飽變單飽」

▲中華電信這次所釋出的499吃到飽資費，從原先的「雙飽」變成只有「單飽」。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

前年母親節的「499之亂」已到續約之際，早已習慣低價資費「雙飽」（上網吃到飽、網內互打不用錢）的用戶，這次恐怕沒那麼好康了；老大哥中華電釋出這次的499方案，除了4G上網仍維持吃到飽之外，網內互打僅剩前5分鐘免費，網外、市話優惠也從原先的各送90分鐘，縮減為各40分鐘。如果想要維持原先的「雙飽」，那麼就得每個月再多付100元，相當於每月599元才能維持先前的優惠內容。

事實上，台灣大與遠傳早在前兩個月就開始出手，祭出低價資費慰留這批499到期用戶，甚至是藉此吸引其他業者的用戶跳槽；例如，兩家業者都有被網友爆料指出，接到299、399等更低價資費的電銷慰留方案，或者是讓用戶直接維持原先的499資費內容，讓用戶願意繼續續約下去。

而有可能是因為499到期用戶越來越多，大家眾所期盼的中華電499資費，一直到近期才推出；只不過，這次的資費內容可能會讓用乎失望，因為從原先的「499雙飽」變成「單飽」，且其他合約內容也明顯縮水。

不過就有業內人士分析，前年的「499之亂」讓電信三雄的每用戶平均收入（ARPU）大幅度地下滑，好不容易等到這波撐完，的確有可能不想再重蹈覆徹；另外，業者也注意到，隨著用戶的使用習慣改變，大多數人都是利用網路溝通，的確在語音優惠方面不需要給那麼多，中華電的「499雙飽」變成「單飽」還算是合理。