大雨響春雷「降雨熱區」出爐！冷2次驟降14℃直逼冷氣團　一張圖看一周天氣

記者許力方／綜合報導

即將變天！中央氣象局表示，9日白天各地高溫27度以上，深夜之後一道鋒面接近，中部以北明顯轉變有短暫陣雨，10日（下周二）鋒面通過後，有一波強度接近冷氣團的冷空氣增強，北台灣氣溫劇降，11日（下周三）清晨最冷，將下探14度。

氣象局指出，9日白天風向為偏南風，各地天氣穩定，僅山區有零星短暫雨，氣溫偏高，白天各地高溫都在27度以上，其中大台北、中南部及台東甚至會出現30度左右高溫；深夜鋒面接近，天氣將明顯轉變，中部以北及東北部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，有時候雨勢會比較明顯一些

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氣象局公布一周天氣圖，預報未來一周天氣「兩天一變臉」，9日白天天氣較為溫暖穩定，但深夜之後鋒面接近，隨後10日鋒面通過及東北季風增強，各地轉為有陣雨或雷雨的天氣，尤其中部以北、東北部及東部降雨較明顯，有局部大雨發生機率，10日下半天之後雨勢漸緩，11、12日恢復穩定，但13、14日又再度有東北季風增強，水氣又會增多。

溫度部分，9日各地天氣溫暖，西半部、東南部上看30度以上，10、11日轉東北季風影響，這波冷空氣強度接近大陸冷氣團等級，天氣明顯轉涼，12日東北季風減弱，又會溫暖一些，但13、14日東北季風再起，北台灣又會稍稍的轉涼。

天氣風險公司也分析，8日晚間到9日上午，受偏南風影響，雲量又會開始增多，山區也可能受熱力影響有點陣雨，降雨最明顯時段將會落在9日深夜到10日上半天，對流會由北而南通過台灣，預計北部較為明顯，不排除有春雷響起，但因在往南過程中會稍微減弱，預計中部主要以陰陣雨為主，南部則主要影響山區，平地大致為陰天，偶爾有些小雨。

天氣風險公司預估，這波鋒面速度很快，10日下半天就會開始遠離，這時候就會受到後方的乾冷空氣影響，降雨快速趨緩，只剩迎風面有些地形降雨。冷空氣會為台灣帶來大約一天的低溫，預測北部10日晚間到11日清晨低溫大約落在15至16度，中南部也會來到17至20度，相較這幾天涼意比較明顯，不過11日白天很快又會減弱回溫了。