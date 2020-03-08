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因應疫情　桃園福興扶輪社植樹與餞行活動縮小規模

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▲桃園福興扶輪社植樹櫻花活動

▲桃園福興扶輪社舉辦櫻花植樹揭幕暨健行活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再過幾天就是312植樹節了，桃園福興扶輪社8日於桃園區三元街辦理國際扶輪3502地區「地區扶輪公共形象－櫻花植樹揭幕暨健行」活動。桃園福興扶輪社長游建興指出，此次櫻花植樹暨健行活動規劃種植75棵櫻花樹，因應肺炎疫情縮小活動規模，也做了妥適的防疫措施，未來將為小檜溪地區增添一條帶狀櫻花廊道。▲桃園福興扶輪社植樹櫻花活動

▲▼桃園福興扶輪社舉辦櫻花植樹揭幕暨健行活動。（圖／市府提供）▲桃園福興扶輪社植樹櫻花活動

出席活動的市長鄭文燦指出，國際扶輪社積極熱心公益，例如捐贈環保無動力捐血車，採用外接電源運作、無引擎廢氣排出，可有效降低空氣及環境污染，預期將成為未來改善捐血環境的新方向；而桃園持續推動城市綠美化政策，闢建許多水岸、生態、及環保公園，石門及龜山等2座苗圃也提供造林植樹的樹苗，鼓勵市民及各社團一同推動綠美化，讓植樹成為風氣。

鄭文燦表示，台灣正面臨肺炎疫情考驗，市府充分掌握疫情，而在實施口罩實名制政策後，桃園的廠商家亦積極參與口罩增產，充分展現了桃園中小企業的實力，包括守望相助隊也協助藥局發放號碼牌，維持口罩購買人潮秩序。目前台灣口罩日均產量接近1,000萬片，將逐漸紓解國人需求，市府也會建議中央流行疫情指揮中心提供企業及外籍移工等採用團購方式購買，使其工作更安心。包括桃園區長陳玉明、國際扶輪3502地區總監楊肅欣、地區植樹主委葉宗賢等均一同出席活動。

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