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撿便宜趁現在！家樂福東興店最後營業大出清　晚上7點還有感恩餐會、表演

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▲▼家樂福東興店3/8結束營業。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福東興店今日為最後1天營業。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

撿便宜趁今天！於信義區走過16個年頭的「家樂福東興店」將於今（8）日晚正式結束營業，昨日起倒數2天祭出最後出清優惠動，一共有上百款知名家電大出清，其中，特定液晶電視最低下殺5折起，，另還有指定生鮮商品優惠買1送1及熱門海鮮商品同一低價優惠，提醒目前特定最低折扣商品已售完，其餘則以現場價格為主。

▲▼家樂福東興店3/8結束營業。（圖／業者提供）

▲▼家樂福東興店百樣商品大出清。（圖／業者提供）

▲▼家樂福東興店3/8結束營業。（圖／業者提供）

因租約到期加上考量整體商業策略，於信義區駐點長達16年的家樂福東興店今（8）日為營業最後1天，業者於昨日起推出倒數2天最後商品大出清活動，家電最低下殺至5折，目前特定最低折扣商品現已售完，其餘商品仍要以現場標示價格為主，消費者依舊可以把握機會來買一波。

▲▼家樂福東興店3/8結束營業。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福東興店今晚7時將於店內舉辦感恩餐會。（圖／記者蕭筠攝）

另為感謝消費者長久以來的照顧，業者表示，今晚7時東興店店內中央走道將舉辦感恩餐會，但由於新冠肺炎疫情衛生安全考量將以200盒美味餐盒贈送，並且有一系列精彩表演活動，「邀請顧客與我們一同共聚最後時刻。」

目前家樂福在全台有137間店，其中包括便利購68家，量販69間，若東興店收店，量販僅剩68家門市。

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