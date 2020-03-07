台東植樹月活動　饒慶鈴呼籲縣民多種樹保地球營造「森林之都」

▲ 台東縣長饒慶鈴及立委劉櫂豪共同發放苗木給民眾 。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者楊鈞典／台東報導

由台東縣政府及台東林管處共同辦理「森活大樹聚．守護綠家園」植樹月活動，7日於台東森林公園大草原舉行，包括饒慶鈴縣長、農委會台東林管處處長劉瓊蓮、立委劉櫂豪等貴賓參加，活動現場備有3千株花木供民眾領取，縣長饒慶鈴希望縣民及各界多多種樹，營造台東成為「森林之都」。

饒慶鈴表示，感謝林管處這幾年將植樹節活動辦得像音樂會非常熱鬧、盛大，為了能將地球永續經營並留給後代子孫有個良好的生活環境，這是每個人應盡的責任與義務。縣府9年來在植樹節活動中已經種下近萬株的苗木，種樹、造林不能只靠個人的行動，更是需要全民一起來進行，希望大家都能共同全面永續植樹，增加綠化面積、生態環境。

植樹活動由縣府與台東林管處共同辦理贈送花木活動，今年共準備有杜鵑、矮仙丹、梔子花、桂花、防蚊草等3000株苗木種贈送現場的鄉親，吸引不少鄉親排隊索取。縣府農業處指出，台東森林公園入口處左側、原本的蝴蝶復育區，占地將近1.6公頃，去年陸續種下近40種品系、1千2百種的朱槿花，各式各樣、花色繽紛的朱槿，由於生長良好，目前可見繁花盛開的模樣，歡迎台東民眾免費入園欣賞。



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