捐血限制擴大至11地區！西班牙、德國、法國返台28天不能捐

▲捐血示意圖。（圖／記者林世文攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日起提升法國、德國、西班牙旅遊疫情建議等級至第二級警示（Alert），血液基金會同步宣布從這三國返台民眾暫緩28天，確保用血安全。

指揮中心表示，法國、德國及西班牙近期COVID-19(武漢肺炎)病例快速上升，且已有數起群聚事件發生，評估已出現隱性社區傳播鏈。基於國人至該三國當地具感染風險，因此即日起提升法國、德國及西班牙旅遊疫情建議至第二級警示(Alert)，民眾前往當地應加強防護。此外，從這三個國家入境的民眾，應落實14天自主健康管理。

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血液基金會發布新聞稿指出，依據中央流行疫情指揮中心公布，中國大陸、香港、澳門、韓國、義大利、伊朗列為三級警告旅遊區，新加坡、日本、法國、德國、西班牙為二級警示旅遊區；為考量用血安全，自即日起，凡近期曾到訪中、港、澳、韓國以及新加坡、日本、義大利、伊朗、法國、德國、西班牙的民眾，需於離開該地區後暫緩捐血28天，以確保血品安全；另如有曾被確診感染新型冠狀病毒治療痊癒者及曾與確定病例之密切接觸者，亦暫緩捐血28天。

血基會強調，各捐血點均落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心；另外要提醒捐血人，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎徵狀，應盡快求醫並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心。