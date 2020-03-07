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隔離6周終出關！鑽石公主號19人返家　指揮中心：「他們歷劫歸來」很開心

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▲▼鑽石公主號郵輪。（圖／路透）

▲鑽石公主號郵輪。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

鑽石公主號19名台籍旅客經過4周的海上漂流、2周的在台隔離，今日終於解除隔離。中央流行疫情指揮中心表示，其中12人自行離開或由家人接送，7人於上午10點搭乘遊覽車返家；所有人返家後需進行自主健康管理。醫福會王必勝執行長表示，這些歷劫歸來的國人，心情都很愉快。

王必勝表示，昨天19人採檢都陰性，今早凌晨都已解除隔離，其中12人自行離開或由家人接送，7人於上午10點搭乘交通部安排的遊覽車至捷運站及火車站後各自返家；所有人返家後需進行自主健康管理。

請繼續往下閱讀...

王必勝表示，指揮官陳時中也親自到場，希望慰勞醫療團隊的辛苦，另一方面也要恭喜這些從疫區歷劫歸來的國人，相信他們心情也很愉快。檢疫所硬體改善如電視、網路、監視器等，也持續修正中。

王必勝說，住民在第五天到第九天都會出現憂鬱、急躁狀況，因此醫師也會及早介入，隔離第一時間並向他們說明，避免他們有不對的期待或出現爭端。相信這些都能作為日後因應疫情發展的支援。

鑽石公主號返台的旅客三採結果出爐，19人的採檢結果皆為陰性，7日凌晨解除隔離，回家自主健康管理。衛生福利部長陳時中也到場，進入集中檢疫所了解狀況，其中一名隔離者生日，陳時中也一起切蛋糕慶生。

鑽石公主號包機是2月21日晚間10時30分抵達國門，19人分送3家醫院進行隔離，待二採陰性後才送檢疫所。19人於2月23日晚上轉入陽明山隔離所，經3月5日第三次全面咽喉篩檢均為陰性，於3月6日隔離期滿解除隔離，7日零時起所有旅客可返家，後續進行自主健康管理。

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