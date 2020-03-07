喪盡天良！宜蘭2嫌「工業異丙醇」冒充醫療酒精　大賺數百萬元黑心防疫財

記者郭世賢／台東報導

海巡署偵防分署台東查緝隊6日會同宜蘭查緝隊、宜蘭縣警局刑警大隊、臺東縣警察局臺東分局及宜蘭縣政府等單位，報請宜蘭地檢署指揮，於宜蘭縣頭城鎮破獲一座非法酒精製造工廠，現場查獲2名涉案國人、酒精成品15公升、異丙醇400公升、乙醇70公升、分裝工具一批，全案依違反詐欺罪及藥事法移送宜蘭地檢署偵辦。

▲ 海巡署查獲宜蘭2人以工業用異丙醇冒充醫療酒精，大賺黑心財。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

臺東查緝隊日前接獲情資，北部地區有不肖人士見新冠肺炎（COVID-19）疫情造成民眾搶購消毒酒精，原物料短缺，認有利可圖，遂以簡陋設備及工業用異丙醇做為原料，稀釋成乾洗液，謊稱為75%的醫療用酒精，利用LINE群組宣傳有抗菌、消毒效果，並以一桶3.75公升販售價格750元予不特定民眾，高於市價1.8倍，短短數週已獲取不法利益逾百萬元。

臺東查緝隊表示，經專案小組多日追查，掌握下流零售商及製造工廠位置，並協請宜蘭酒廠檢驗其成分，確認不法後於犯嫌交易時一舉查獲，及時防止劣質品繼續流入市面。

▲ 臺東查緝隊日前接獲情資，遂以簡陋設備及工業用異丙醇做為原料，謊稱為75%的醫療用酒精。

「海巡署長室」臉書6日也同步貼文指出，海巡署台東、宜蘭查緝隊會同了警察友軍，在宜蘭破獲一座「非法地下酒精工廠」。兩名犯嫌以簡陋的設備及工業用異丙醇做為原料，稀釋分裝後，向外謊稱是75%的醫療用酒精，並以市價的1.8倍，透過通訊軟體向民眾販售。

短短數週，兩名犯嫌已經藉此賺進「數百萬元」，真的是發了一筆國難財。所幸，同仁接獲情資後，迅速分析追查，將兩名犯嫌逮捕移送，也阻止劣質酒精繼續流入市面。

同樣都在宜蘭，宜蘭酒廠上個月才宣布停止「年收入3億元」招牌紅露酒的產線，配合政策全力生產醫療用酒精，一起加入防疫陣線；然而，卻有不肖犯嫌，藉著防疫口號進行不法勾當。

▲ 短短數週，兩名犯嫌已經藉此賺進「數百萬元」，真的是發了一筆國難財。

海巡署表示，請每位國人一定要特別注意，不要購買「來路不明」的防疫物資，不僅白花了錢，還沒法達到真正的防疫效果。此刻「台灣隊長」們正日以繼夜的生產口罩、酒精、製藥與查緝不法，相信一定能挺過這次疫情，讓我們一起加油！

臺東查緝隊副隊長張華中呼籲，防疫時期為維護自身健康，勿購買來路不明消毒劣質酒精，將持續結合檢、警、調、海關及地方政府等單位，全力執行相關不法查緝工作，積極維護國人身體健康及防範肺炎疫情，民眾如發現不法，可隨時撥打「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安盡一份心力。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」