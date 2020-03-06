澳音樂家確診！聽眾驚「還原當天狀況」　座位9成滿⋯還很多人圍著他擁抱、拍照

▲一名染新冠肺炎澳籍音樂家2月28日晚曾在國家音樂廳演出。（資料圖／記者呂佳賢攝）



記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（5）日晚間緊急公布一起確染新冠肺炎（COVID-19）案例，是一名來台演出58歲澳洲籍音樂家，消息曝光後引發討論。《ETtoday新聞雲》訪問到一名當晚就在現場聽演奏會的民眾，吳小姐指出，昨日一聽到消息，「一整個晚上都沒睡覺。」更曝光當日該音樂家的於場內的移動流程，約莫7時多對方結束說明會準備到後台進行演奏，「很多人圍著他，要跟他照相、擁抱。」後上半場演出結束，該音樂家約8時多左右現身坐到觀眾席第10排中間。

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▲中央流行疫情指揮中心昨公布一名來台演出58歲澳洲籍音樂家確染新冠肺癌案例 。（圖／記者李毓康攝）

來台演出之澳籍知名音樂家確染新冠肺炎，該個案曾與國家表演藝術中心所屬的國家交響樂團（NSO）於2月28日晚上在國家音樂廳演出，並於3月1日在國家音樂廳小型演奏廳參與演出，演出前亦曾舉辦記者會，由於該音樂家在演出下半場「未戴口罩」就入坐觀眾席，且與多名觀眾握手，目前中央疫情指揮中心、文化部、NSO等相關單位已掌握需居家隔離名單。

《ETtoday新聞雲》訪問到一名當晚就在現場聽演奏會的民眾，吳小姐坦言一聽到消息，「很震驚，一整個晚上都沒睡覺。」她透露當日原定要去看國標舞演出，但因演出取消故改看該場演奏會，自己約莫7時多入場，較表定時間已經有些遲到，當時進場後看見染病音樂家正結束說明會，「很多人圍著他，要跟他照相、擁抱。」自己原計畫也要擁抱這名音樂家，但因演出時間快到所以沒有上前。

現場約有9成座位坐滿，這名音樂家僅演出上半場，中場休息時間沒有現身，直至下半場演出、約莫8時多左右才露面走至觀眾席，就坐在第10排中間位置，坐在第18排的吳小姐指出，該音樂家演奏時並無任何咳嗽症狀，但有跟指揮家握手、擁抱，所幸自己全程戴著口罩，也因遲到關係未上前要簽名、合照，但她表示自己下午會到耳鼻喉科進行檢查，因為自己近期剛動完相關手術，喉嚨本就有些不適，「不能害別人也不能害自己。」