連花清瘟「進方艙」助患者退熱　日產量再增300萬粒

大陸中心／台北報導

日前，在河北省藥監局與北京市藥監局協調聯動、共同推動下，連花清瘟膠囊日產量再增加300萬粒，達到日產5300萬粒，從而進一步緩解防疫用藥供給不足問題，保證市場供應。據報導，連花清瘟完成了42例的新型冠狀病毒確診的試驗，發現發熱消失時間較對照組平均縮短1.5天，因此被列入「試行第六版診療方案」。

新冠肺炎疫情期間，連花清瘟膠囊、顆粒作為國家衛生健康委員會《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》推薦用藥，在全國覆蓋約7000萬人次應用連花清瘟。湖北省、黑龍江省等許多省市將連花清瘟膠囊/顆粒作為儲備用藥，國家工業和資訊化部將其作為疫情防控重點保障物資清單中的醫療應急保障物資。

面對正在發生的新冠肺炎疫情，以嶺藥業在第一時間通過中國紅十字會向疫區捐贈一千多萬元連花清瘟，其中，保障湖北疫區藥品達900萬盒，粗略估算，覆蓋湖北省上百萬人次使用，武漢所有方艙醫院也將連花清瘟作為基礎用藥。

從2004年進入市場至今，連花清瘟在我國流感、禽流感、新冠肺炎等重大公共衛生事件中，屢次發揮重要作用。連花清瘟膠囊的科研成果獲得了2011年度國家科技進步二等獎，這是其他同類藥物所不具備的科技創新優勢。

2月28日，央視記者採訪來自武漢方艙醫院、貴州第三批支援湖北醫療隊國家緊急醫學救援隊隊員穆茂，詢問與世界衛生組織專家組的交流情況，據他介紹：「專家特別感興趣的是我們艙內是否使用了中醫藥進行中西醫結合治療新型冠狀病毒肺炎，我就回答，我們是用中成藥連花清瘟膠囊，這個藥物也是試行第六版診療方案中推薦的。」

鐘南山院士團隊廣州醫科大學呼吸疾病國家重點實驗室楊子峰教授表示，「連花清瘟膠囊（顆粒）顯示體外有顯著抑制新型冠狀病毒的細胞病變效應，透射電鏡分析也發現了連花清瘟膠囊（顆粒）能減少新型冠狀病毒在感染細胞裡面的胞漿，還有囊泡內的病毒顆粒。我們知道這一次的新型冠狀病毒不僅是一個病毒，而且還會引起一系列的過度炎症表達，所以也觀察到連花清瘟膠囊（顆粒）對人的普通冠狀病毒（HCoV-229E），還有新型冠狀病毒（COVID-19）感染細胞和誘導的TNF-α、IL-6、CCL2/MCP-1和CXCL-10/IP-10等炎症因數過度表達抑制作用。這個跟臨床的炎症因數是相吻合的，連花清瘟完成了42例的新型冠狀病毒確診的試驗，研究結果發現常規治療聯合了中藥以連花清瘟顆粒為代表，它能明顯緩解發熱、咳嗽、氣促等臨床症狀，而且發熱消失時間較對照組平均縮短1.5天，對疑似病例有相似的作用。應該說為新型冠狀病毒治療帶來一些希望，特別是輕症、中度，緩解抗疫的燃眉之急。」

中央指導組中醫藥專家、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮教授在接受有關媒體採訪時表示，「從現在來看，對冠狀病毒本身有抑殺作用的藥比較多，做完實驗有肯定效果的，並且寫在說明書的，是連花清瘟。」

目前，全國各地都在宣導抗疫階段要發揮中醫藥的特色優勢，促進中醫藥深度介入診療過程，及時推廣和服用有效方藥和中成藥，作為獲得國家科技進步二等獎的連花清瘟，更應發揮其中藥科技創新成果的重要作用。