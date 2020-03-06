百萬份「新冠肺炎試劑」準備出貨！路透：美國本周末可檢測40萬人

▲美國加州公共衛生部實驗室。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）5日表示，本周末預計可以有40萬人能進行新冠肺炎檢測；他也承認，在此之前，因為公共實驗室非常有限，醫生要讓病人進行檢測十分困難，「未來幾周內會送來更多檢測包，預計可覆蓋至少150萬人。」

《路透社》報導指出，美國疾管中心（CDC）公共實驗室的試劑承包商Integrated DNA Technologies（IDT），下周末前會交付150萬至170萬套試劑給各大醫院和實驗室；艾薩表示，現階段要是醫生想要替病人進行篩檢非常困難，因為各地的公共實驗室非常有限，不過情況會有所改善，本周末約有40萬人可進行檢測。

目前，美國新冠肺炎死亡病例已達12例、超過130人確診，14州出現疫情。美國衛生及公共服務部助理部長賈諾（Brett Giroir）則在5日表示，他們預估新冠肺炎的死亡率約在0.1%至1%之間，遠低於世界衛生組織（WHO）公布的3.4%。

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