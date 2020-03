「快樂國度」不丹爆首例！76歲美籍翁發燒確診　有印度旅遊史

▲不丹總理希林(Lotay Tshering,右)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

擁有「快樂國度」封號的不丹今(6)證實境內出現新冠肺炎(COVID-19)確診案例,是一名76歲來自美國華盛頓特區的遊客,現正接受醫院隔離觀察。當局現已針對所有入境旅客實施為期2周的限制措施,進行嚴格監測、感染源評估等程序,且該國2周內的所有國際會議與研討會全數延期。

國民報報導,該名76歲有高血壓病史的男子當時是與59歲伴侶同行,2月18日自美國出發、2月21日抵達印度,並於2日自印度搭機前往不丹。

