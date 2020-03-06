「快樂國度」不丹爆首例！76歲美籍翁發燒確診　有印度旅遊史

▲不丹總理希林（Lotay Tshering，右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

擁有「快樂國度」封號的不丹今（6）證實境內出現新冠肺炎（COVID-19）確診案例，是一名76歲來自美國華盛頓特區的遊客，現正接受醫院隔離觀察。當局現已針對所有入境旅客實施為期2周的限制措施，進行嚴格監測、感染源評估等程序，且該國2周內的所有國際會議與研討會全數延期。

國民報報導，該名76歲有高血壓病史的男子當時是與59歲伴侶同行，2月18日自美國出發、2月21日抵達印度，並於2日自印度搭機前往不丹。

Bhutan's first case of coronavirus is an American tourist. He left Washington, D.C. on February 18 and toured India with his partner before going to Bhutan. https://t.co/NQIA6Qf8AP — BNO Newsroom (@BNODesk) March 6, 2020

事實上，該名男子的身體起先並沒有出現任何「徵兆」，沒有發燒，也沒有出現流感症狀，期間只因為消化不良、噁心、腹瀉等腸胃問題前去就診，接著造訪普那卡（Punakha）等地的觀光景點。直到他再度返回省都廷布（Thimphu）時，他才出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，並在指定醫院接受觀察，經檢測後確診，目前被隔離在醫院之中。

已知與他同行的伴侶、司機、導遊為密切接觸者，現正待在指定醫院接受隔離觀察，3人目前均無症狀。此外，8名與他搭乘同班機的印度籍乘客也正在隔離當中，衛生部門已要求當時機上的4名機組員及確診患者下榻的飯店員工進行居家隔離。

當地政府宣布，自6日起關閉帕羅、廷布、普那卡的學校與機構2周。衛生官員與有關單位現已針對可能與他接觸的人展開調查，包括他曾到訪過的帕羅機場（Paro International Airport）、廷布、普那卡等地。