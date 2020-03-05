快訊／連孕妻都不放過！黑衣男鐵鎚猛敲蔡阿嘎　犯案動機曝：被嗆不爽

記者邱中岳、陳韻如／台北報導

知名網紅蔡阿嘎與妻子二伯3日下午騎機車外出，遭到黑衣男子手持鐵鎚從身後偷襲攻擊，事件曝光後引起社會譁然。警方5日下午將陳姓主嫌及接應的董姓共犯逮捕到案，陳男向警方供稱，因為之前跟蔡阿嘎在網路發生口角，因此懷恨在心，才決定動手。

▲黑衣男埋伏蔡阿嘎住處附近，見到人後趁機上前攻擊。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面拍下，當時蔡阿嘎騎乘機車載懷孕8個月的二伯外出，而這時身後卻出現一名黑衣男子，見到蔡阿嘎停在路口，便立即上前拿鐵鎚朝著蔡阿嘎膝部痛擊，讓蔡阿嘎嚇得急忙跳車，還不忘張開手部護住懷孕的妻子。而嫌犯在得手後則轉身快步逃離，整段過程僅短短12秒。

▲蔡阿嘎遭攻擊後還不忘抱著孕妻避免二伯跌倒。（圖／記者邱中岳翻攝）

事發後，蔡阿嘎第一時間拍下畫面紀錄，而警方到場後也緊急將他與二伯送醫，隨後也調閱監視器調查。

警方4日晚間公布黑衣男子逃逸畫面，發現他犯案後鎖定巷弄、無監視器處逃逸，企圖混淆警方追查方向，不過警方透過監視器發現，陳嫌與共犯曾到附近勘查地形，隨後掌握車牌以車追人，發現董男在林口1處汽車改裝廠出沒，並隨即到場將人逮捕，同時也逮到正在改裝廠上班的陳嫌。

陳嫌遭逮後向警方供稱，日前因在網路上與蔡阿嘎發生口角，2人互相對罵，因此懷恨在心，之後透過友人得知蔡阿嘎住處，才決定動手。目前警方將人帶回偵訊，全案將在訊後依法送辦。

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