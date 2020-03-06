龐寧寧的呵呵呵是台大物理最懷念風景！「永遠第一名」50出頭就離開　學生淚崩

▲台大物理系最年輕教授龐寧寧過世。（圖／翻攝台大物理系官網）

記者葉國吏／綜合報導

曾是台大物理系第一名畢業、台大物理系有史以來最年輕的教授龐寧寧日前逝世。作家顏擇雅5日在臉書上緬懷昔日好友，她大讚龐寧寧影響她日後看世界的方式。她曾教導過的學生也在臉書發文緬懷：龐寧寧老師呵呵呵的笑聲，是台大物理最令人懷念的風景之一。

顏擇雅說，龐寧寧與她是曉明女中同屆，雖然在隔壁班，不算認識，但在成長過程中，還是在她人生留下印記，大大影響她看世界的方式。她回憶龐寧寧，她是初二才轉來，一來就每次考試都全年級第一。第二名有一群人在輪，第一名永遠是她，而且一定是遙遙領先，不像二三四名分數都擠一起。

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顏擇雅透露，因為龐寧寧讓她在13歲就明白，名次真的沒什麼好爭的，讀書不應計較名次，大好時光應用來追求自己真正有興趣的事，再說，如果未來有花比較多精神去精進自己，而不是浪費力氣爭公平，還真要謝謝她。顏擇雅最後也感嘆，「沒想到是這麼優秀的她，五十出頭就離開，害我今整天都在想人生公不公平這問題」。

▲龐寧寧學生發文緬懷。（圖／記者葉國吏翻攝）



另外龐寧寧曾經教導的學生也在臉書發文「在家屬面前不敢哭，不過一走出來眼淚就止不住」，表示大一當老師的導生「因為名字中都有寧，所以獲得老師特別的關照」。網友表示，偶爾跟龐寧寧也會閒聊，「研究所最困頓的時候，也是老師的鼓勵給了我勇氣繼續努力。」、「龐寧寧老師呵呵呵的笑聲，是台大物理最令人懷念的風景之一。」最後也希望老師能夠安息。