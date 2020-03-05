遠航裁員528人！5/4起生效　欠薪3月擬「申請工資代墊」

▲遠航董事長張綱維曾表示，從來沒有積欠過員工薪水。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦、楊亞璇／台北報導

遠東航空去年底爆出停飛烏龍，今年初遭民航局廢除證照。遠航發言人盧紀融表示，今日已向台北市勞動局申請大量解僱計畫，將解雇全公司528名員工，預計5月4日起生效，至於12月到2月的欠薪與資遣費等，遠航預計向勞動局申請工資代墊，屆時再由未來承接遠航的投資人償還。

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▲▼遠航大量解僱計畫書。（圖／讀者提供）

▲遠航大量解僱計畫書。（圖／讀者提供）

遠東航空在今年1月31日遭交通部民航局廢止民用航空運輸營運許可證，等於不得進行飛行作業。盧紀融表示，今日已向台北市勞動局申請大量解僱計畫，將解僱全公司528名員工，該計畫5月4日起生效。

▲民航局廢止遠航證照。（圖／記者湯興漢攝）

盧紀融指出，針對積欠員工的12月到2月薪水與資遣費等，遠航預計向政府申請工資代墊，屆時再由未來承接遠航的投資人償還。她表示，過去遠航歇業時，董事長張綱維承接、成為新投資人，也是由他償還代墊款項。針對民航局裁罰張綱維的300萬元，盧紀融則表示不清楚如何處理。

盧紀融表示，今日有對公司員工發布內部信通知此消息，她也說，張綱維依然每天都進公司，今天也有來上班，不過沒有見到他本人，不清楚他的心情如何，目前也沒有打算出面向員工致意說明。盧紀融表示，由於自己早已知道這件事，公司內多數人也都是在觀察公司動向，因此對於裁員計畫並不會感到錯愕。

台北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，遠航需在2個月之前提報大量解僱計畫書，而截至5日18時為止，尚未收到遠航所提計畫書，6日會至線上系統確認。她也提醒遠航，日前因欠薪近億元遭勞動局開罰450萬，罰款尚未繳清，至於申請工資墊償部分，還需先確認協商條件，若薪資、資遣費、退休金確定無法給付，走完法律程序後，才可請勞保局代墊。