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太難了！安卓之父Andy Rubin創立的Essential公司宣布倒閉

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特約記者洪聖壹／綜合報導

Android之父Andy Rubin，在離開 Google 之後，於2015年獨立創立手機品牌Essential，並於2017年獲得鴻海、亞馬遜、騰訊等公司投資，推出Essential Phone，後續風波不斷，在推出超級長的概念手機Project GEM之後，Andy Rubin於2019年年底離開Essential公司，如今宣布關門大吉。

2020年2月12日，Essential透過一則聲明指出該公司過去幾年以來一直以建構、測試全新行動體驗為目標，2019年10月推出的Project GEM，是其中一個範例，不過由於新機無法在任何平台繼續推展下去，該公司宣布關閉Essential。

針對2017年推出的Essential Phone(Essential PH-1)，Essential也很遺憾的指出，2月3日發布的PH-1安全更新是Essential團隊的最後一次更新。

Essential公司從推出PH-1以來就風波不斷。事實上，2018年5月，Andy Rubin的一份內部郵件明確表示Essential將停止開發新手機，不過公司不會倒閉，會考慮出售，隨即在2018年10月，Essential宣布裁員30%，2018年12月Essential Phone宣布停產，此後一直到2019年10月，該公司才發表Project GEM，不過並未獲得市場認同。

除了Essential公司，該公司在2018年底購買的Newton Mail也將被倒閉。Essential表示，它將繼續運行到4月30日。

＊資料來源：Essential

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