原來這些星座是另一半最想留住的幸運！包容力超高的情人TOP 4別輕易放手

▲有包容力很高的另一半超幸福，一定要好好綁住他啊。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

你認為擁有什麼樣的情人最幸運？12星座談起戀愛來個性都不同，疼愛另一半的方式更是天差地別，《星座好朋友》整理了對另一半無限包容的星座情人，跟這些星座在一起一定超級幸福！如果你身邊的他剛好是這些星座，相信他們絕對是你最想留住的幸運。

處女座

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處女座以挑剔出名，只要不符合自己的想法就無法接受，心中一直有一套自己的原則，所以能接受他的人也不多，但只要跟他在一起之後就會發現愛情裡的處女座完全像是變了一個人，會因為對方放下原則，也格外包容，尤其是會時刻想到另一半，加上他們原本就心思細膩，所以非常了解另一半，當處女座的情人其實很幸福！

牡羊座

直率、粗線條的牡羊座在墜入愛河之前給人的感覺比較自我，因為他們的心思不是很細膩，因此較少會去思考他人心情，但是在他們陷入愛情裡的時候就完全不同了，牡羊座認為只要進入一段關係就要真心相待，個性大方的他們不會太計較，反而很懂得替情人著想，因此當對方開口時，牡羊座會想在能力範圍內盡力滿足另一半，被牡羊愛上的人一定是上輩子做了很多好事吧。

雙魚座

愛情至上的雙魚座只要愛上某人，那個人就會成為他們心中非常重要的存在，什麼都願意為對方做，加上他們包容心很強，因此跟雙魚座在一起可以明顯感受被寵愛、被全心全意在乎著，這樣的戀愛性格也常讓另一半覺得身邊充滿粉紅泡泡。

水瓶座

平常時候你看水瓶不止怪還有點冷漠，幾乎不會主動接近別人，所以給人很強的距離感，甚至會給人一種漠不關心的樣貌，但這些印象在他們愛上對方之後就會完全反轉，水瓶座不只會非常在乎你、無時無刻把你放在心上，也會想要對你好，甚至會看見水瓶座非常包容的一面，跟外星人水瓶座在一起根本超幸福。