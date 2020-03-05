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拒絕情緒勒索！「我養了你二十年」抗爭不代表不孝

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▲▼婆婆,婆媳,媳婦,吵架,糾紛,家庭,母女,。（圖／CFP）

▲當家人對你情緒勒索時，你會怎麼處理呢？（示意圖／CFP）

文／與家人間的財務界線

二○○六年暑假，我覺得自己突然掉進一個惱人的惡夢裡。

我和先生帶著孩子，回到婆家。在婆家的客廳裡，為了房貸的還款計畫，和公公大吵一架。

請繼續往下閱讀...

公公的房貸已經拖了十年，他用土地抵押，在農地上蓋起七十五坪的農舍，農舍的建造與貸款，由兒子們一力承擔。

剛開始，新婚的我們，沒有孩子，沒有壓力─ 先生還年輕，我也還在讀博士，所有的收入，左手進、右手出，沒有太多顧慮。

二○○六年後，壓力大了起來─ 孩子出生了，奶粉、尿布、褓母費，一樣不能少；娘家發生火災，我每個月固定匯款，幫助家裡度過困難；我的博士學位進入第四年，往返台灣的次數變多，機票費用每月多支出一到兩萬元……我和先生的每月支出，突然左支右絀。

公公不是沒有錢。他有一塊閒置的工業用地，空著擺了十年，一直沒賣。十年前，就打算賣掉這塊地，清償房貸；但不知為什麼，一拖再拖，貸款的利息，一直在付，先生既是連帶保證人，又要固定還貸；我們小夫妻沒有積蓄、沒有資產，壓力逐漸累積，終於爆發出來─他們父子大吵一架，開始冷戰。

我記得那一天，公公咆哮著：「我養了你二十年，你這樣對嗎？」他眼珠一翻，一邊噴著鼻息，怒罵道：「我白天在紙廠，晚上再去塑膠袋工廠，照顧農地、插秧、晒稻……你就這麼跟我計較？不孝！你書讀哪裡去了！」他邊罵，邊攥緊了拳頭，我記得在那個時候，他還用厭惡的眼神，掃了我們一眼。

「我沒有不孝，」先生竭力控制住自己，「我們負擔也重的，你知道嗎？」
「你會有報應！」公公突然爆發了，「奉養父母，天經地義，你們有壓力？我沒有？開這種口，不孝！」

我朝上瞪起了眼睛，臉上肌肉扭動著，像赤腳踩了火爐似的，哽咽著不哭出來。說我們不孝，這不現實。我竭力控制住自己，沉默了一會兒，結束了討論。奉養父母，天經地義；我如果不還公公的房貸，就是不孝？

回家路上，公公的話，像跑馬燈似的，繞在我的大腦裡。壓力底下，我的思路變得異常清晰。我開始思考著，斟酌著，一路上琢磨著整個道理：父母與子女之間，似乎不應有著「我年輕時養你，等我老了，你應當還我 」的關係；你要知道，有「借」有「還」，那叫「借貸」；不「借」不「還」，那才叫「愛」。

「愛」是什麼？

「愛」像「禮物」─ 「禮物」是為了慶祝你的存在，為了讓你開心，在乎你、珍惜你，為了替你做點什麼，沒有任何目的，送你的東西─ 這是無條件的給予，無條件地付出，不期待你「還」回來。

只有「債」才需要還，而且「連本帶利」地還；「愛」是不用還的，因為愛會「滿出來」，能「給出去」，用也用不完。

父母與子女之間，沒有「債」，只有「愛」 ─ 這種「愛」是自然的、沒有壓力的，不需要承諾，卻一定會升起的─這是「感激」，也是「信任」。

如果有任何人，拿我接受的「禮物」，要求我償還「債務」；那不是我該接受的，那不是我該服從的；我不應有愧疚感，那是他對「愛」的誤解；那是他對「父母與子女關係」的誤解，我必須送走，我必須擺脫，不感到焦慮，不感到困惑。

經過這麼多年，我才體會到，在父母與子女的金錢糾紛上，「孝順」是個完美的藉口─ 太多父母，把自己的欲望、自己的生活、自己的夢想，放在孩子的背上，用「孝順」操控孩子，讓別人背自己的背包。

你必須勇敢，你必須挺起胸膛，為自己戰鬥。

很多時候，父母不是真的需要你，他們只是不負責任而已。

你要記住，真的遇到類似我的情境時，你必須分辨什麼你能給，什麼你不能給；如果父母威脅著要收回感情（罵你不孝），或者冷漠對待你（跟你冷戰）；這是威脅，也是手段，你要往前站一步，不要後退，不要妥協。

這個世界上，永遠、永遠、永遠、永遠，都會有人愛你。

如果給你生命的人，讓你不快樂了，讓你背負了壓力，你永遠還能從很多關係裡，得到快樂、得到給予跟愛，不要退縮，不要放棄。

跟自己站在一起。

▲與家人間的財務界線。（圖／采實文化提供）

★本文經采實文化授權，摘自《與家人間的財務界線》。

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