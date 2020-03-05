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高智商魅力全網淪陷！醫界蔡康永出鏡「只說真話」爆紅…愛打臉媒體嗆記者

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▲▼張文宏。（圖／翻攝自）

▲上海華山醫院感染科主任張文宏紅遍大陸。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海華山醫院感染科主任張文宏估計沒想到，這場戰「疫」會讓他大紅特紅，甚至被網友稱為醫界蔡康永。現在，關於他的影片，點閱量動輒上百萬，基本上每次公開露面講話，都會有「金句」流出，被廣而傳之。作為一名大陸權威傳染病專家，張文宏能在疫情期間為大眾所認識或喜愛，這其中有偶然，也有其必然。

「一線崗位全換上黨員，沒有討價還價」、「不要欺負老實人」……。1月29日，張文宏因上面的發言，一夜爆紅。他的形象也由此開始為公眾所熟知，留著偏分頭，反應迅捷，語速飛快，眉毛疏淡，兩眼下圍卻有著厚重的黑眼圈。作為傳染病學界頂尖的專家、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長，張文宏關於疫情問題的發言卻總是簡潔、清晰、接地氣，是個「耿直Man」。

1月29日的相關發言流出後，張文宏開始頻繁地「露面」，靠著扎實學養和「超會嗆」，開啟了大紅模式，金句頻出。關於疫情的問題，他有著清晰的認知，比如被問病毒有沒有有效藥？他說，「最有效的藥是病人的免疫力，我們做的事，是幫病人熬過去。」又比如，他稱，「試用藥就像女朋友，試驗結果出來前不知是不是老婆。」

▲▼張文宏。（圖／翻攝自）

▲張文宏金句頻出，有網友稱他為醫界蔡康永。（圖／翻攝自微博）

張文宏能如此深入淺出，充滿譬喻性地進行回答，因為他的底子確實「夠硬」，他帶領的華山醫院感染科連續9年位居「中國醫院排行榜」感染病學科榜首。2003年SARS時，他便是上海的專家顧問團隊成員，在醫學圈子裡也早有名氣，曾為大眾講解了《讓流感不再肆虐，你必須知道的真相》，這一演講影片如今也廣為流傳。

而張文宏之所以能夠為公眾接受、喜愛，更多還是因為他的「金句」還關乎人情和世事，關乎普羅大眾所關心的問題。比如，在疫情早期的時候，他對在家的人說，「你在家不是在隔離，你是在戰鬥」、「當你覺得很悶，病毒也被你悶死了」，他建議大學生要學會悶，「悶兩個星期對廣大的大學生是一個很好的鍛煉。」

他還建議企業不必給醫院捐東西，只要給隔離停工的員工發工資就是最大的貢獻。關於復工，他建議發病率低的城市要儘快復工，「如果不儘快復工，城市停滯帶來的次生影響可能會導致人口死亡率將高於新冠肺炎死亡率。」

▲▼張文宏。（圖／翻攝自）

▲張文宏收到大陸網友熱捧。（圖／翻攝自微博）

張文宏還揭開了公眾不常知曉的「內幕」，「水準越好的專家，往往脾氣越臭，說他們專家組那批人，脾氣一個比一個臭。」他還透露出了自己「日常傻」的一面，閒暇時喜歡追劇，燒腦美劇不看，越無聊的越喜歡。

某種程度上，張文宏的「走紅」和鍾南山院士相似，都因為專業領域的權威性，因為職責所系，而被推到了抗疫最前線，也被推向了輿論台前。但被推到台前的張文宏「走紅」純粹是逆向路徑，不戴面具立人設，不迎合大眾或輿論。他對醫護人員、病患、在家者和復工者的關懷與貼心時常可見，很多有人味的話，能引人共情，還有很率真的表達，這種「真」沒有任何包袱，就是想說就說。

▲▼張文宏。（圖／翻攝自）

▲張文宏專業能力極高。（圖／翻攝自看看新聞）

這幾段話就在網上被熱傳：

記者：您作為主任的華山醫院感染科有中國最強的感染病學團隊，您當初上大學為什麼選擇了感染病學？

張文宏：對我個人你不要採訪，我覺得沒什麼意思。我就一個鄉下人跑到上海，讀完書留下來工作而已。

記者：覺得大家是為什麼喜歡你？

張文宏：這樣說話很奇怪嗎？我們在醫院平時都是這樣說話的啊。這個事兒出來，因為我懂這個事兒，大家喜歡聽我的。等這事兒過了，大家又不要聽我講話了。你以為大家愛聽我講話啊？等過了這個事情，大家該看電視的看電視，該追劇的追劇，誰要看我啊？

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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