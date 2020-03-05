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免費領！「酒精販賣機」今起2天快閃南台灣..新北市待確認

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▲口罩販賣機、酒精販賣機 。（圖／Yallvend提供）

▲酒精販賣機今下午2點於南台灣啟用 。（圖／Yallvend提供，以下皆同）

記者彭懷玉／採訪報導

新冠肺炎疫情快速擴散，全台民眾陷入瘋搶口罩、酒精的情形。對此，先前曾推出過「口罩販賣機」快閃的業安科技，將於今（5日）下午2點正式啟用台南和高雄「酒精販賣機」，民眾只要出示身分證，就能免費領取75%的異丙醇，業者透露，現已開始湧現排隊人潮。

▲口罩販賣機、酒精販賣機 。（圖／Yallvend提供）

請繼續往下閱讀...

▲實名制「酒精販賣機」，於今（5日）、 明（6）兩天下午2點在台南和高雄設置機台 。

業安科技與李長榮化工、南科合作，推出實名制「酒精販賣機」，於今（5日）、 明（6）兩天下午2點在台南和高雄啟用機台，台南設在南科Park17、高雄則在路竹南科宿舍。民眾只要拿著身分證，就能免費領取75%的異丙醇，預計會再出現一波搶排熱潮。

至於原訂新北的部分，則尚未確認地點，業者透露，會在新北市，但由於場地單位有所考量而暫緩，最快會在明天對外公布。 

▲口罩販賣機、酒精販賣機 。（圖／Yallvend提供）

▲酒精販賣機在不竊取個資的情形下，只會進行身分證正面的確認，能透過身份識別功能，將掃描到的資料轉為一組不可逆身份資訊的亂數，不會重複出現 。

業者指出，酒精販賣機在不竊取個資的情形下，只會進行身分證正面的確認，能透過身份識別功能，將掃描到的資料轉為一組不可逆身份資訊的亂數，不會重複出現，今明兩天全部限量500份。

至於日前爆紅的全台第一台口罩販賣機在寧夏夜市快閃後，吸引不少人前往排隊購買，但是現在已經收起來，主要是不少民眾在快閃後買不到還會按附近鄰居的門鈴，造成當地居民困擾。

▲口罩販賣機、酒精販賣機 。（圖／Yallvend提供）

▲日前爆紅的全台第一台口罩販賣機在寧夏夜市快閃後，吸引不少人前往排隊購買，不過現已經收起來 。

酒精機位置
販賣機地點：新北市-尚未確認（酒精機1台）
台南南科Park17商場（酒精機1台）
高雄科學園區宿舍（酒精機1台）
詳細地點

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關鍵字：

酒精販賣機

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