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野百合學運30週年　青年團體提「青年參政、捍衛主權」5大訴求

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▲▼ 野百合學運30週年　青年團體提「青年參政、捍衛主權」5大訴求 。（圖／記者崔至雲攝）

▲野百合學運30週年，青年團體提5大訴求 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

今年三月適逢野百合學運30週年，多個學生團體今（5日）宣布「未聞島名—野百合學運三十週年系列活動」，及年輕世代對於新國會五大訴求，當年野百合學運的參與者立法委員范雲也到場支持，並現場簽署青年世代的「訴求承諾書」。

台灣青年民主協會理事吳奕柔表示，30年前野百合學運終止萬年國會後，台灣仍經歷多次大規模的學生及社會運動，台灣公民社會與青年學生不斷透過行動捍衛台灣的自由、民主及人權，「未聞島名」的活動名稱，也代表著青年學生企盼「聽見屬於這座島嶼的名字」的初衷。

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吳奕柔表示，當年野百合學運的參與者，30年後在台灣社會中成為專家學者、立法委員，因此青年學生在新國會上任一個多月之時，提出「青年參政」、「高教改革」、「勞權提升」、「氣候關注」、「捍衛主權」五大面向的訴求，期望當年的野百合世代成為有決策權的「大人」之時也應積極做出改變。

▲▼ 野百合學運30週年　青年團體提「青年參政、捍衛主權」5大訴求 。（圖／記者崔至雲攝）

▲立法委員范雲到場支持，並現場簽署青年世代的「訴求承諾書」。（圖／記者崔至雲攝）

台灣青年民主協會秘書長張育萌針對18歲公民權表示，應讓十八歲的年輕人有相符的權利與義務，並落實未來世代的代表權，因此提出訴求，1、投票年齡下修至十八歲，2、《民法》成年年齡下修至十八歲，3、制定《社會團體法》、保障青少年結社自由。

台灣學生聯合會理事長陳佑維則針對高等教育議題表示，在台灣少子女化的結構性問題下，大學退場是必然結果，呼籲國會盡速啟動「第二次教改」，通過《私立大專校院轉型與退場條例》、修正《國立大學合併推動辦法》、研擬《私立學校法》的修正方向。

▲▼ 野百合學運30週年　青年團體提「青年參政、捍衛主權」5大訴求 。（圖／記者崔至雲攝）

▲學生團體提出「青年參政」、「高教改革」、「勞權提升」、「氣候關注」、「捍衛主權」五大面向訴求。（圖／記者崔至雲攝）

經濟民主連合召集人賴中強則說明主權議題的三項訴求，首先，新國會應制定《反經濟滲透法》，在上一屆國會完成的「國安五法」與《反滲透法》基礎上繼續鞏固民主防衛機制。他指出，《反滲透法》應針對來自大陸的「依賴型經濟滲透」與「攻擊型經濟滲透」，提出反制措施規範，並填補現行中資來台投資的法制漏洞。同時，應修改《國籍法》，以台灣人民為國民權利義務的主體範圍，讓「小明」的父母選擇的到底是國籍，還是馬英九口中的同一國家不同地區戶籍，這個爭議可以落幕，並建立國家認同共識。

▲▼ 野百合學運30週年　青年團體提「青年參政、捍衛主權」5大訴求 。（圖／記者崔至雲攝）

▲野百合學運30週年，青年團體提5大訴求。（圖／記者崔至雲攝）

台灣公民陣線發言人江旻諺則針對勞動權益，指出「低薪」已經是台灣勞動社會的典型特徵，並引述勞動部數據，提到台灣仍有三百萬勞工在領取基本薪資或基本時薪，在OECD國家中處於「後段班」，並呼籲國會及政府，立即完成最低工資立法。

台灣青年氣候聯盟倡議部部長張睿晴則針對氣候變遷議題指出，台灣政府在面對氣候變遷缺乏通盤的考量與規劃，並且與世界的潮流脫節，應該要做到「拉高層級、全面治理、由下而上」的治理目標，並且更積極的推動國際氣候會議的參與，面臨氣候變遷之下的各種「風險」，無論是從面對短期極端氣候事件的防災，到長期溫度變化對社會所造成的影響，都應涵蓋在政府調適行動的範疇當中。

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