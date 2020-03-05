酸蔡阿嘎「輕敲兩下上新聞很賺」…國小老師願出面道歉！校長：他今天請假

▲蔡阿嘎遇襲。（圖／翻攝自二伯IG）

記者唐詠絮／彰化報導

知名網紅蔡阿嘎3日下午與懷孕8個月的妻子二伯外出時，遭一名手持鐵鎚的黑衣人打傷，妻子嚇到宮縮送醫，引起各界關注。彰化一名在某小學擔任教職的網友看完報導後，留下一句「輕敲兩下，又上新聞，還是很賺」，記者也到這名老師所任職的學校，校長說，老師早上請假沒有到校上課，不過他有說，願意為自己的行為道歉。

▲老師在《ETtoday新聞雲》的新聞底下留言，掀起網友熱議。

校長低調的說，該名老師在校與其他老師相處，都彬彬有禮，客客氣氣的，今年擔任科任老師，上課教學認真，也與學生間相處融洽，發生這樣的事，他感覺到非常訝異，但無法代替這名老師回答，早上老師有跟他說這件事，他會公開道歉。

▲老師在《ETtoday新聞雲》的新聞底下留言，掀起網友熱議。

蔡阿嘎3日下午4時許騎機車載愛妻二伯行經北投明德路，卻在停等紅燈時遭一名戴鴨舌帽、口罩的黑衣男子持鐵鎚猛砸手部和膝蓋，導致腿部受傷，就連妻子也受到攻擊，兩人因為驚嚇過度摔車倒地，由於嫌犯襲擊蔡阿嘎之後隨即脫去外套，試圖變裝躲避追查，警方在4日晚間10時公布他的逃逸畫面，全力追緝，幸好二伯送醫治療後暫時沒有大礙。