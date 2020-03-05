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全俄羅斯3確診「車臣人爆食野韭菜」　2萬人聚會狂榨神秘綠汁護體！

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▲▼俄羅斯車臣共和國傳吃野韭菜抗新冠病毒 。（圖／翻攝自Youtube@ЧГТРК

▲俄羅斯車臣共和國傳吃野韭菜、各類蔥、蒜苗等抗新冠病毒 。（圖／翻攝自Youtube@ЧГТРК "Грозный"）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，除了勤洗手、戴口罩、保持衛生乾淨外，不少人開始對於「增強身體」的方式也越來越多，一般人除了吃維他命補充外，也會多吃營養價值高的事物。俄羅斯截至目前3確診，但眼觀全球疫情慘重，紛紛也出了奇招護體。近日在車臣共和國舉辦一場烹飪活動，不少民眾口耳相傳吃野韭菜（熊蔥）能預防病毒，大家現場就端出多盤相關料理。

綜合外媒報導，目前雖俄羅斯境內僅3確診，但周邊地區仍相當努力地保持身體健康，並且做好防疫工作。日前俄羅斯車臣共和國首都格羅茲尼就舉辦戶外活動，當地政府旅遊部門表示，吃「野韭菜」可以增進身體健康，因此在活動現場出現大量煮食野韭菜的盛況，甚至還有人拿來打汁喝下肚。

當地旅遊部長表示，車臣之所以沒有新冠肺炎蔓延，主要就是因為有食用熊蔥的習慣，它可以為國人帶來健康。此話一出讓許多人參加活動時，紛紛開始端出相關料理販售。

野韭菜又名「熊蔥」，比人工種植的韭菜更加粗壯，其葉子與花都可以食用、或是做成青醬，在歐洲春季常被當作野菜煮食。過去曾有醫學書籍紀載，熊蔥可以保持血液健康、排出毒素且有殺菌抗病毒的功效，而它含有的類黃酮可以延緩血液凝結，用於防治心血管疾病、抗氧化。

不少網友看到影片後直呼，「千萬不要病急亂投醫，適量食用就好」、「光看到打汁的顏色，真的令人非常害怕」、「感覺味道就會相當重」、「雖然看起來很健康，但還是要保持衛生乾淨比較重要」。

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