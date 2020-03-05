佔南韓6成病例！　新天地教會突「豪捐3億抗疫」：想負起責任

▲ 新天地教主李萬熙2日召開記者會。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓截至今（5）早統計數字指出，全境多達3452起新冠肺炎（COVID-19）個案與大邱新天地教會有關，佔整體病例的59.9%。新天地教主李萬熙神隱多天後於2日大動作磕頭道歉，教會5日更無預警捐出120億韓元（約新台幣3億元）給社福機構，背後用意引起討論。

新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會今早宣布，向社福機構捐款120億韓元，希望支援大邱及慶北等重災區對抗新冠肺炎疫情，其中100億元由大邱分會負擔，20億元則由中央支出。

新天地也正物色適合做為輕症患者生活治療中心的設施，希望能夠早日準備就緒，協助解決目前病床不足的問題，讓仍在等待入院的重症患者可以盡快接受治療，表示想為大批信徒感染一事負起責任，將不惜一切人力及物質資源，希望快速穩定疫情。

南韓唯一法定認可的慈善機構「社會福祉共同募金會」5日稍早向《韓聯社》證實此事並表示，透過新聞得知新天地教會捐款的消息，確認他們利用該機構為克服疫情開設的募款帳號完成捐款。

該機構說明，通常若金額龐大，捐款人都會事先前來協商，但新天地並無事前告知，因此目前還在討論這筆錢的用途，也會與新天地商議。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。