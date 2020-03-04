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「日本專家」林成蔚請辭國安會諮委獲准　3/5接國防院執行長

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▲▼國家安全會議諮詢委員林成蔚日前請辭獲准，明天將接國防安全研究院執行長。（圖／ETtoday資料照）

▲國家安全會議諮詢委員林成蔚日前請辭獲准，將接國防安全研究院執行長。（圖／ETtoday資料照）

中央社

知情人士4日表示，國家安全會議諮詢委員林成蔚日前請辭獲准，5日將接國防安全研究院執行長。

財團法人國防安全研究院成立於民國107年5月，當時總統蔡英文出席揭牌典禮時，曾提出三個期許，分別是「協助政府掌握戰略情勢變化」、「廣納戰略研究人才」及「成為對外交流互動及合作的平台」。

國防院董事長現為霍守業，執行長為林正義。知情人士晚間接受中央社記者訪問時表示，林正義將回任中央研究院，遺缺一度有多個人選考量，包括學者翁明賢、賴怡忠、黃介正等人，經考量後決定由林成蔚接任，明天上午舉行布達典禮。

知情人士指出，國防院成立以來相關研究內容包括國際關係、政治，被認為與台灣其他智庫的研究取向重疊，因此未來將聚焦國際、兩岸及台灣的軍事議題，而林成蔚在國安會，不僅擁有軍事人脈，與日本關係也相當良好，未來擔任執行長後，將主導國防院整體研究方向。

黨政人士表示，林成蔚先後任教於日本北海道大學公共政策大學院、常葉大學法學部，熟悉日本政情，學術能力與實務經驗兼具，去年4月間回鍋國安會諮詢委員，近來因為武漢肺炎防疫工作，經常看見林成蔚到行政院開會，這次出任國家安全研究院執行長，主要借重林成蔚在國際領域的專業，掌握東亞區域情勢動態，因應未來國際、兩岸的政經變局。

林成蔚
● 學歷：日本東京大學大學院總合文化研究科國際關係論碩士、博士（政治學）
● 經歷：國家安全會議諮詢委員、日本北海道大學公共政策大學院副教授╱教授、日本常葉大學法學部教授

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關鍵字：

林成蔚

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