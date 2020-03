門把都比寵物會傳播病毒　WHO：無證據顯示貓狗會傳染

▲許多飼主擔心寵物會染上病毒。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

實習記者崔子柔/綜合報導

香港日前有一隻寵物犬的口、鼻驗出弱陽性反應, 世界衛生組織(WHO)指出,目前沒有證據能顯示貓狗等寵物會將新冠病毒(COVID-19)傳染給人類,而且就算檢測結果是陽性,也不代表牠們確實受到感染,可能只是受病毒汙染。保護動物慈善協會(LAP)創辦人麥克利蘭也表示,狗的傳播風險還不比像是門把之類的無生命物體來得高。

香港日前有一名新冠肺炎病患的寵物犬接受病毒檢測,口、鼻的採樣結果都呈現弱陽性反應,為全球首見,這個消息一出,也讓不少飼主非常擔心。香港漁農自然護理署將繼續檢測那隻狗是感染上新冠肺炎,或只是受到病毒汙染。

While dogs can test positive for coronavirus, it doesn't necessarily mean they have been infected https://t.co/6rbKofibAG