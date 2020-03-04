桃園11家急救責任醫院　3月6日起全面禁止訪客探病

▲衛生局長王文彥於市政會議表示，桃園11家急救責任醫院6日起全面禁止訪客探病。(圖／市府提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局長王文彥4日於市政會議表示，截至3日為止，國內新冠肺炎累計確診病例共42例，其中桃園9例、居家檢疫人數為779人；此外，桃園市11家急救責任醫院自3月6日起，除加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意者外，一般病房將全面禁止訪客探病，請家屬改採視訊等方式關心住院病患，共同防堵院內感染發生。

桃園11家急救責任醫院為：林口長庚醫院、台北榮民總醫院桃園分院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院、衛福部桃園醫院、衛福部桃園醫院新屋分院、聯新國際醫院、中壢天晟醫院、楊梅天成醫院、怡仁綜合醫院。

▲防堵院內感染發生，桃園市衛生局6日起實施4大管制措施。(圖／市府提供)

衛生局指出，6日起的4大管制措施為，第一「探病」、除加護病房、安寧病房及經醫師醫療專業同意者外，其餘一律全面停止探病，請家屬改採視、通訊方式關心住院病患；第二「陪病」、陪每名住院病人陪病者以1名為限，陪病者採實名登記制度，包括登記姓名、電話等，另請陪病者減少在院內的移動，若有進出醫院之必要，亦請配合院方分流。

第三「用餐以外帶、外送取代內用」，各醫院民生相關商店用餐應以外送、外帶取代內用，並縮減或停止非民生必需之攤位經營。第四「減少聚集情形發生」，各醫院應派員加強巡檢，針對民眾可能聚集的地點，應進行管制及疏散，減少妨礙防治工作之情形。

新冠肺炎爆發院內感染後，醫院紛紛提高防疫措施，衛生局長王文彥說，已與轄內11家急救責任醫院溝通取得共識，6日起全面禁止探病，避免感染風險，希望民眾配合。

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