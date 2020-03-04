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全國首創防禦駕駛訓練　黃偉哲實車模擬翻轉親身體驗

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記者林悅／台南報導

台南市消防局3月4日，辦理「全國首創防禦駕駛訓練」，台南市長黃偉哲特別親自主持開訓，並體驗實車模擬翻轉，黃偉哲提醒警義消及路人安全，也展現守護市民生命財產安全決心。

▲台南市消防局辦理「全國首創防禦駕駛訓練」，台南市長黃偉哲特別親自主持開訓，並體驗實車模擬翻轉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局辦理「全國首創防禦駕駛訓練」，台南市長黃偉哲特別親自主持開訓，並體驗實車模擬翻轉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局辦理「全國首創防禦駕駛訓練」，台南市長黃偉哲特別親自主持開訓，並體驗實車模擬翻轉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，這場「全國首創防禦駕駛訓練」，可以說是「全國首創、六都唯一」，消防局主動邀請「台南市交通與救援安全協會籌備會」及「財團法人車輛研究測試中心」，藉由歷年案例事故及道安講習、運用車輛翻轉模擬操作講解，並結合在地企業巨輪興業股份有限公司及百盈實業股份有限公司改造消防車輛警示燈，本次訓練主要特色包括：一、製定公務車輛交通事故處理現場SOP作業流程。二、提升消防車輛行車警示效果展示。(結合在地符合歐盟ECE R65或美國SAE認證)。 三、車輛翻轉模擬操作體驗。

▲台南市消防局辦理「全國首創防禦駕駛訓練」，台南市長黃偉哲特別親自主持開訓，並體驗實車模擬翻轉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這些都是為了讓用路人更容易提高警覺，以及防禦駕駛介紹與運用課程，以提昇消防同仁救災安全觀念及危險預知能力，有效強化同仁駕駛技能，降低交通意外發生，俾利救災及救護勤務之執行，並有效提升消防同仁駕駛技術。

本次訓練項目「車輛翻轉模擬操作體驗」，係由台南市交通與救援安全協會籌備會郭來盛教官講解，說明模擬車禍撞擊時車輛的翻滾，乘員在旋轉的車廂內感受翻滾時安全帶如何緊扣身軀確保安全，體會不論是開車或是乘車時，緊繫安全帶的重要性，親身體驗更有感。「防禦駕駛訓練課程」，特聘請財團法人車輛研究測試中心品保室鍾國良經理，亦是國內『機車防禦駕駛手冊』、『汽車防禦駕駛手冊』作者，包括提昇用路人車安全，除遵守相關規則外，建議如何做好防禦駕駛，防禦駕駛的概念不僅在駕駛車輛、也包含了騎乘機車、行走，「意外」乃指「意料之外」，防禦駕駛是一門提昇危險意料能力的知識，涉及人、車、路特性的了解，以提高危險預測能力，降低意外發生。

▲台南市消防局辦理「全國首創防禦駕駛訓練」，台南市長黃偉哲特別親自主持開訓，並體驗實車模擬翻轉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，除了辦理防禦駕駛訓練，消防局2月18日召開「改造小組會議」及2月21日「行車規範會議」，從出勤規定、教育訓練、車輛警示燈、意外保險等層面，也研商守護外勤消防同仁安全對策事項如下：一、消防局90輛消防搶救車輛之後艙，僅作為為裝備器材置放空間，嚴格禁止乘坐，並符合行照上可搭乘人數，出勤人員分散於分隊其它救災車輛乘座前往。二、再三提醒同仁，駕駛行經紅燈及閃紅燈路口「應先停止」，觀看左右側來車狀況，確認所有車輛均已停駛禮讓後，方可再前進，並隨時採取必要剎車措施，以維護同仁及用路人之安全，降低車禍之發生。

三、同仁救災出勤前，請依規定先行著裝完成後再上車，並確實繫上安全帶，以維護行車安全，由各大（中）隊督導落實。四、改裝2輛消防車警示燈，以，並汰換老舊低功率警示燈。五、各式消防、救災、救護車皆已完成安裝行車紀錄器。六、由「台南市消防之友會」額外補助外勤消防人員意外醫療保險，使救火兄弟多一份保額300萬元之保障。七、未來採購「單艙雙排消防車底盤」，每輛車需增加新臺幣100萬元預算，以滿足合法1車多人乘坐之需求。

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