補習班用「武漢肺炎」出數學題　家長怨「帶壞小孩」校長連坐受罰





▲香港學而思以武漢肺炎出題。（圖／翻攝自觀察者網，下同）

記者劉亭／綜合報導

香港一間補習班在臉書用「武漢肺炎」出了一道數學題目，但在發出不久之後，有家長抗議這樣命題「帶有侮辱性」，會教壞小孩，要求馬上處理。補習班之後緊急道歉刪文，並且開除發文小編。

根據「觀察者網」報導，香港學而思3日中午發文，「武漢肺炎肆虐，但用武漢肺炎四字坐算式題目大家會不會做？」之後出了一道題目「肺炎+漢肺炎+武漢肺炎=2001，問：武x漢x肺x炎=？」讓家長給小朋友練習，隔天會公布答案。

之後有學生家長在補習班群組裡面批評，「這個影響太壞了，對孩子的引導太差」。也有網友到微博貼出相關截圖，發文要求學而思出面解釋，為何要出一道「帶有侮辱性的數學題」，引起許多網友反彈聲浪。

香港學而思當天下午回應稱，該題目是源自於網路，並非原創，是社群小編未經老師核准發佈，並不代表公司立場，並於官網發了一封「致歉信」。到了晚上10時再度宣布，總部決定辭退發表不當言論的香港分校員工，學而思香港分校校長承擔管理失察的責任，決定給予其降級處分，留崗察看。

根據香港學而思官網的介紹，學而思成立於2003年，是紐交所上市集團好未來教育集團下的中小學課外輔導品牌，目前已在67個城市開設400多個教學中心，香港教學中心于2018年成立，為全港3-12歲小朋友提供思維提升課程。