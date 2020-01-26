膽小鬼慎入！日本京都「不可思議旅館」　11種主題還可調恐怖度

記者林瑩真／編譯

日本京都幾乎是觀光客最愛景點之一，但旅館也能成為景點，你想過嗎？京都橋久町一間名為「不可思議旅館」（不思議な宿）就相當有名，因為它可以讓旅客體驗不可思議的恐怖現象，甚至可以調整恐怖程度，讓每一間客房都驚喜滿滿。

▲恐怖房間會有人影。（圖／翻攝自官網）

綜合日媒報導，「不可思議旅館」在2019年9月開幕，推出11種主題的客房，可以享受不一樣氛圍的房間，例如恐怖、溫馨、日式，當然也有更多樂趣的房間，可以運動、玩桌遊等。

1. 恐怖房間（怖い部屋）：可以體驗各種不同的恐怖現象，且有「恐怖調節轉盤」提供旅客選擇恐怖程度，但最高級Level 4僅限定晚間7點過後才會開啟。

2. 開關房間（多い部屋）：房間內的四面牆全是開關，提供旅客各種聲音效果，輕音樂、誦經聲，或是一些奇妙的聲音。

3. 禮物房間（贈る部屋）：客房可以讓旅客使用錄音設備，錄製語音內容後，在客房內搭配溫柔音樂播放，適合家人親友、情侶同住真情告白。

4. 景色房間（景色の部屋）：客房內會有一扇和室窗，顯現各種不同的景色，日落、大雨，又或是詭異人影。

5. 桌遊房間（ボドゲの部屋）：客房提供多種桌遊，可讓旅客跟朋友打發時間。

6. 運動房間（代謝の部屋）：客房內有基本的健身器材，其中一面牆還可攀岩，讓旅客隨時都可訓練身體。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

7. 日式房間（良き部屋）：是一間充滿和風擺飾的房間，喜歡日系的旅客可以入住，這同時也是唯一一間「安靜」的客房。

8. 轉盤房間（回す部屋）：房內有黑色的舊輪盤電話，會出現問題讓旅客回答，是一間可以跟客房本身互動的房間。

9. 祭祀房間（憑依の部屋）：該客房據說會有歷史偉人前來附身，旅客提問後，祂們就會敲擊牆壁回應，兩聲是肯定、三聲是否定，超過三聲則是生氣。

10. 童話房間（お伽の部屋）：客房類似祭祀房間，不過前來的人都是日本童話故事中的人，一樣能夠提問。

11. 遊戲房間（ゲームの部屋）：跟桌遊房間不同的是，遊戲房間有的幾乎都是日本傳統遊戲，例如花牌、百人一首、棋盤遊戲等。

另外，旅館的一樓是一間以童話故事《The Red Shoes》打造的「舞動咖啡店」，客人可以點播音樂，就可以看到咖啡店內的燈飾、時鐘、廁所標誌開始舞動，甚至還有占卜的小細節，相當有趣。

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