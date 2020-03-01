228連假台南戶外觀光夯　南警防交流道堵塞從早顧到晚

▲因應今年228假期，永康分局派員在永康、大灣交流道周邊重要道路機動進行交通疏導，每日從早顧到晚。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

228連續3天假期，台南觀光不受疫情影響，許多民眾仍戴起口罩前往戶外踏青，而永康、大灣兩處交流道周邊要道，3日來即使車流湧現，都有永康員警即時在場疏導指揮，疏解車潮，讓出遊的民眾不因塞車之苦而影響好心情。

因應今年228假期及下週一轄內3所大學即將開學，永康分局預估觀光、返鄉及返校車潮可能大量湧入永康區各重要交流道及要道，為維護交通安全及順暢，永康分局預先規劃相關疏導措施，自2月27日下午4時起，即派員在永康、大灣交流道周邊重要道路機動進行交通疏導，每日從早顧到晚。當車流湧現時，在場勤務員警立即通報於Line通訊群組，並上崗指揮疏導，另由交通組與高公局確認國道車流情形，適時放寬匝道儀控管制，減緩匝道口排隊壅塞情形，並即時透過廣播電台提醒用路人即早使用替代道路，因各政府團隊相互合作，讓本次連假交通相當順暢。

永康分局長呂世明表示，每次連假交通順暢都是很大的挑戰，本次很感謝每位員警的辛勞，堅守崗位，另提醒連假結束後第一天上班、上學日，仍可能湧現人車，不容輕忽，請市民朋友做好準備，提早出門，並遵守交通規則及交警、義交指揮通行，共同維護行車順暢及安全。

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