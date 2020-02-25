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女控遭警鎖喉重摔…被「抬豬公」出醫院！一審國賠12萬　二審翻盤警免賠

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記者孫于珊、徐愷昕／台北報導

劉姓女子2015年7月19日下午與信義分局員警發生肢體衝突，隨後她被送到醫院治療，但員警竟把躺在病床上的劉女直接上銬，並以「抬豬公」方式將她帶離醫院，送回派出所實施保護管束。劉女事後提供影像等證據，告員警執勤過當。一審台北地院判信義分局需賠償劉女12萬餘元，信義分局不服提上訴；二審高等法院逆轉改判員警免賠。

據判決，劉女主張警察擋在她的童裝服飾店門口不肯離去，她想到店外收東西卻被王姓員警阻撓，遂一度用手推了對方，然而王員突然掐住她的頸部，甚至將她摔倒在地壓制，害她因此受傷，左側頸部紅腫、右前臂外傷、前胸紅腫、右腹及背部疼痛等，而在旁的妹妹趕緊報案和叫救護車。

▲▼女子大鬧醫院急診室，遭警帶回反控執勤過當。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲女子大鬧醫院急診室，遭警帶回反控執勤過當。（資料照／記者孫于珊翻攝）

但劉女躺在醫院病床上休息約10分鐘後，突然數名警員包圍在其病床前，以不明理由將她強行上銬、硬拉下床，並以「抬豬公」方式把她抬出醫院，警車內也被台語辱罵「番仔」等語，然後就將她載往五分埔派出所實施保護管束。劉女認為她的精神人格與自由受有不法侵害，因此提出告訴，求償國賠51萬餘元。

法庭上警方表示，劉女見到員警時，不但不配合，還大聲咆哮並持類似鐵架工具不斷揮舞長達6分多鐘，經勸阻仍激動不已，無法受控。隨後劉女稱自己不舒服，警方好心陪同就醫，怎料劉女竟二度脫序在醫院急診室裡不停謾罵喧鬧，當下警方只好依法將她帶回派出所保護管束，據悉當時劉女委任律師全程在場，對於員警處置皆無疑義。至於劉女提供的畫面，警方則稱是刻意剪接、斷章取義。

一審台北地院審時認為，劉女在醫院急診病床躺臥，無任何言行舉動，員警施以管束無法律上依據，又以抬豬公方式抬劉女離開醫院，貶抑劉女人格，判賠新台幣12萬元，二審高院審酌信義分局員警並無執法過當，逆轉改判警方免賠。

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