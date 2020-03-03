新住民發願陪伴長者　移民署築夢計畫當推手圓夢

▲越南新住民阮氏梭女士，打造提供美容保健服務的「莎莎姐工作室」，為長者提供保健務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一份照顧長者的緣分，讓越南新住民阮氏梭女士，發願以一技之長陪伴更多長輩，她努力打造提供美容保健服務的「莎莎姐工作室」，移民署特別以「新住民及其子女築夢計畫」經費贊助，協助阮氏梭圓夢。

「以前我是個看護，現在我希望有能力照顧更多的老人家。」越南新住民阮氏梭女士，23歲離開家鄉，來到台灣從事看護工作，她把年邁的阿嬤當成親人照顧，阿嬤也對她很好，她因緣際會嫁來台灣，有美滿婚姻，還有兩個乖巧孩子，而她還是常常想起親切的阿嬤，於是起心動念讓人生不一樣，為了以一技之長陪伴更多長輩，她努力打造提供美容保健服務的「莎莎姐工作室」。

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「莎莎」，是阮氏梭念念不忘的阿嬤叫她的名字，她說 ：「阿嬤說我們兩個有緣才會在一起，我會把妳當家人一樣看待。」、「阿嬤常偷偷給我錢，讓我去買自己想吃的東西，她還幫我過生日」，憶起往事莎莎也不禁眼眶泛淚的說：「我很想念阿嬤」。由於這段溫馨的回憶，雖然她最愛的阿嬤已經離開了，莎莎決定把回報阿嬤的心，化為投入公益照顧長者的願望，透過移民署築夢計畫協助，成立美容保健工作室的莎莎，不但可以照顧孩子及獲得收入，更運用擔任看護學到的專業技術，為老人家及中風者復健，透過充滿感情的按摩及熱敷，讓他們的手腳逐漸的恢復正常功能。

移民署台南市第一服務站主任林志鴻表示，莎莎是一個樂於付出，懂得愛與回饋的新住民，移民署推出的築夢計畫多年來已協助無數新住民及其子女完成夢想，其中許多人都熱心於關懷社會及參與公益活動，相信這股重要的新國力，一定能在台灣這塊土地展現出豐沛的多元生命力。

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